Viral Galeri Viral Liste Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Orhan'da Bennu Yıldırımlar kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı

Kuruluş Orhan dizisinde Osman Bey'in eşi Malhun Hatun karakteri hem tarihsel geçmişi hem de ekranlardaki güçlü duruşuyla dikkat çekiyor. Bu etkileyici karaktere hayat veren usta oyuncu Bennu Yıldırımlar ise izleyicilerin merak odağında. Tarihte önemli bir yere sahip olan Malhun Hatun'un kim olduğu kadar, Yıldırımlar'ın sanat yolculuğu, yer aldığı projeler ve başarıları da araştırılıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:50
Kuruluş Orhan dizisinde Malhun Hatun karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. Osman Gazi'nin eşi olarak Osmanlı tarihine adını yazdıran Malhun Hatun'u, sahne ve ekranların deneyimli ismi Bennu Yıldırımlar canlandırıyor. Peki, Bennu Yıldırımlar kimdir, hangi yapımlarda yer almıştır?

Bennu Yıldırımlar Kimdir?

1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Henüz öğrencilik yıllarında sahneye adım atan sanatçı, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllardır görev yapmaktadır. Sahne disiplini, doğal oyunculuk anlayışı ve güçlü duruşuyla Türk tiyatrosunun saygın isimleri arasında yer alır.

Yıldırımlar, televizyon dünyasına ise 1990'ların unutulmaz yapımlarından "Süper Baba" dizisiyle adım attı. Dizide canlandırdığı Elif karakteriyle geniş kitlelerce tanındı ve televizyon izleyicisinin gönlünde kalıcı bir yer edindi.

Bennu Yıldırımlar, yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle büyük beğeni topladı. Ardından "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Nermin, Gönül İşleri'nde ise Servet rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Sadece televizyonla sınırlı kalmayan sanatçı, sinema perdesinde de etkileyici performanslara imza attı. "Ağrı'ya Dönüş", "Kaç Para Kaç", "Bir Atın Öyküsü" gibi filmlerle beyazperdede yer aldı.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Sahneye olan bağlılığıyla tanınan Bennu Yıldırımlar, birçok tiyatro oyununda başrol oynadı ve performansıyla sayısız ödüle layık görüldü.

Öne çıkan bazı ödülleri şöyle:

1994 Ankara Film Festivali – Ağrı'ya Dönüş, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu

1996 Bedia Muvahhit Ödülü – Bir Atın Öyküsü

1998 İsmet Küntay Ödülü – Huzur

2000 Sadri Alışık Ödülleri – Kaç Para Kaç

2006 Lions Tiyatro Ödülleri – Saygılı Yosma ile En İyi Kadın Oyuncu

2008 Altın Kelebek TV Yıldızları Yarışması – En İyi Kadın Oyuncu

MALHUN HATUN HAYATI VE TARİHTEKİ YERİ

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in eşi olarak bilinen Malhun Hatun, tarihi kaynaklarda Osmanlı hanedanının ilk kadın figürlerinden biri olarak yer alır. Hakkında net bilgiler sınırlı olsa da, adının ilk Osmanlı belgelerinden biri olan 1324 tarihli Mekece vakfiyesinde "Mal Hatun bint Ömer Bey" şeklinde geçmesi, onun Osman Bey'le doğrudan bir bağı bulunduğunu gösterir. Bu kayıtta Osman Bey'in çocuklarıyla birlikte adının anılması, Malhun Hatun'un o dönemde hayatta olduğunu ve Osman Bey'e çocuk verdiğini düşündürür.

Bazı kaynaklar Malhun Hatun'un Şeyh Edebâli'nin kızı olduğunu ileri sürse de bu bilgi tarihî belgelerle doğrulanmamıştır. Vakfiye kayıtları ve isim benzerlikleri göz önüne alındığında, Şeyh Edebâli'nin kızının aslında Bâlâ ya da Râbia Hatun olabileceği kabul edilir. Dolayısıyla Malhun Hatun'un Edebâli'nin kızı olduğu yönündeki rivayet tarihsel olarak zayıf bir iddiadır.

Malhun Hatun'un babası olarak belgelerde adı geçen Ömer Bey'in kimliği de kesinlik taşımamaktadır. Ancak Osman Bey'e yakın bir bey veya Umurlu Beyliği'nden biri olduğu tahmin edilir. Bu da Malhun Hatun'un soylu bir aileden geldiğini, cariye kökenli olmadığını gösterir.

