Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Orhan’da Bennu Yıldırımlar kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı

MALHUN HATUN HAYATI VE TARİHTEKİ YERİ

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in eşi olarak bilinen Malhun Hatun, tarihi kaynaklarda Osmanlı hanedanının ilk kadın figürlerinden biri olarak yer alır. Hakkında net bilgiler sınırlı olsa da, adının ilk Osmanlı belgelerinden biri olan 1324 tarihli Mekece vakfiyesinde "Mal Hatun bint Ömer Bey" şeklinde geçmesi, onun Osman Bey'le doğrudan bir bağı bulunduğunu gösterir. Bu kayıtta Osman Bey'in çocuklarıyla birlikte adının anılması, Malhun Hatun'un o dönemde hayatta olduğunu ve Osman Bey'e çocuk verdiğini düşündürür.

Bazı kaynaklar Malhun Hatun'un Şeyh Edebâli'nin kızı olduğunu ileri sürse de bu bilgi tarihî belgelerle doğrulanmamıştır. Vakfiye kayıtları ve isim benzerlikleri göz önüne alındığında, Şeyh Edebâli'nin kızının aslında Bâlâ ya da Râbia Hatun olabileceği kabul edilir. Dolayısıyla Malhun Hatun'un Edebâli'nin kızı olduğu yönündeki rivayet tarihsel olarak zayıf bir iddiadır.

Malhun Hatun'un babası olarak belgelerde adı geçen Ömer Bey'in kimliği de kesinlik taşımamaktadır. Ancak Osman Bey'e yakın bir bey veya Umurlu Beyliği'nden biri olduğu tahmin edilir. Bu da Malhun Hatun'un soylu bir aileden geldiğini, cariye kökenli olmadığını gösterir.