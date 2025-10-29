Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Orhan'da Bennu Yıldırımlar kaç yaşında, aslen nereli? İşte hayatı
Kuruluş Orhan dizisinde Osman Bey'in eşi Malhun Hatun karakteri hem tarihsel geçmişi hem de ekranlardaki güçlü duruşuyla dikkat çekiyor. Bu etkileyici karaktere hayat veren usta oyuncu Bennu Yıldırımlar ise izleyicilerin merak odağında. Tarihte önemli bir yere sahip olan Malhun Hatun'un kim olduğu kadar, Yıldırımlar'ın sanat yolculuğu, yer aldığı projeler ve başarıları da araştırılıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:50