Lvbel C5’ten "Rihanna" benzetmelerine yanıt: Hastalığını ilk kez açıkladı

Rapçi Lvbel C5, hakkında yapılan kilo eleştirilerine ve sosyal medyadaki "Rihanna" benzetmelerine içtenlikle yanıt verdi. Ünlü isim, aldığı kiloların arkasındaki gerçek nedeni de ilk kez açıkladı.

Sosyal medya kullanıcılarının, aldığı kilolar sonrası dünyaca ünlü yıldız Rihanna'ya benzettiği Lvbel C5, kendisine yöneltilen bu kıyaslamayı espriyle karşıladı.

SIKINTI BÖBREKLERDE

Esprili tavrının yanı sıra konunun ciddiyetine de değinen ünlü rapçi, dış görünüşündeki bu değişimin sadece beslenme kaynaklı olmadığını belirtti. Hayranlarını üzen bir detayı paylaşan Lvbel C5, durumun bir sağlık probleminden kaynaklandığını şu sözlerle ifade etti:

"Aslında bu durum sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum."