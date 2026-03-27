Lvbel C5’ten "Rihanna" benzetmelerine yanıt: Hastalığını ilk kez açıkladı
Son dönemde fiziksel değişimiyle magazin gündeminden düşmeyen rapçi Lvbel C5, hakkında yapılan "Rihanna" benzetmelerine ve kilo eleştirilerine ilk kez açıklık getirdi. Ünlü şarkıcı, son verdiği röportajda aldığı kiloların sağlık sorunundan kaynaklı olduğunu dile getirdi.
"GÖBEĞİMİZİN ŞİŞKİNLİĞİ BENZİYOR"
Sosyal medya kullanıcılarının, aldığı kilolar sonrası dünyaca ünlü yıldız Rihanna'ya benzettiği Lvbel C5, kendisine yöneltilen bu kıyaslamayı espriyle karşıladı.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, benzerlik hakkında şunları söyledi:
"Ten rengimiz, göbeğimizin şişkinliği benziyor. Gözlerimiz benziyor bence. Burnumuz..."
SIKINTI BÖBREKLERDE
Esprili tavrının yanı sıra konunun ciddiyetine de değinen ünlü rapçi, dış görünüşündeki bu değişimin sadece beslenme kaynaklı olmadığını belirtti. Hayranlarını üzen bir detayı paylaşan Lvbel C5, durumun bir sağlık probleminden kaynaklandığını şu sözlerle ifade etti:
"Aslında bu durum sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum."
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Kısa sürede viral olan bu açıklamalar sonrası, takipçileri ünlü sanatçıya destek mesajları yağdırdı. Sağlık sorunu yaşadığını öğrenen hayranları, "Rihanna" benzetmelerinin ötesinde şarkıcıya "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
SPORA BAŞLADI
Tüm bu eleştirilerin ardından ünlü rapçi, spor salonundan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Lvbel C5'in eski hali