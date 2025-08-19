LGS 2025 yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB lise nakil komisyon süreci ne zaman sonuçlanacak?

2. Nakil Sonuçlarının Ardından Başvurular Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre LGS'de 2. nakil yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta duyuruldu. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir fırsat doğdu. İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonları, boş kontenjanlar için başvuruları toplamaya başladı.