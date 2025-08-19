LGS 2025 yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB lise nakil komisyon süreci ne zaman sonuçlanacak?
LGS nakil süreci tüm hızıyla devam ediyor. 14 Ağustos'ta açıklanan 2. nakil sonuçlarının ardından, boş kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları başvuruları almaya başladı. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin de umut bağladığı bu süreçte gözler, LGS nakil komisyon sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2026 LGS nakil komisyon sonuçları ne zaman belli olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 06:19