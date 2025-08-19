Viral Galeri Viral Liste LGS 2025 yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak? MEB lise nakil komisyon süreci ne zaman sonuçlanacak?

LGS nakil süreci tüm hızıyla devam ediyor. 14 Ağustos'ta açıklanan 2. nakil sonuçlarının ardından, boş kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları başvuruları almaya başladı. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin de umut bağladığı bu süreçte gözler, LGS nakil komisyon sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki 2026 LGS nakil komisyon sonuçları ne zaman belli olacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında nakil süreci devam ediyor. 2. nakil yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için gözler il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarına çevrildi. Yerleşemeyen öğrenciler, bu aşamada yeni tercih şansına sahip oluyor. Peki LGS nakil komisyon sonuçları ne zaman açıklanacak?

2. Nakil Sonuçlarının Ardından Başvurular Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre LGS'de 2. nakil yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta duyuruldu. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir fırsat doğdu. İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ile nakil komisyonları, boş kontenjanlar için başvuruları toplamaya başladı.

Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Boş kontenjanlara yerleşmek isteyen öğrenciler için başvurular 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınıyor. Bu süreçte öğrenciler, bulundukları il veya ilçedeki yerleştirme komisyonlarına başvurarak şanslarını yeniden deneyebilecek.

Yerleştirmeler 22 Ağustos'ta Tamamlanacak

Komisyonların alacağı kararların ardından, LGS nakil komisyonu yerleştirme sonuçları 22 Ağustos 2025'te açıklanacak. Böylece 2025 LGS yerleştirme süreci resmen sona erecek.

