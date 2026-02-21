Gizem Karaca’dan ilk paylaşım: İşte Leyla Yaz!
2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'in sakin bir ilçesine yerleşen güzel oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Minik kızıyla sık sık paylaşımlar yapan Karaca, Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez bu kadar net gösterdi.
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, uzun süredir merakla beklenen kızı Leyla Yaz'ın yüzünü ilk kez sosyal medya üzerinden paylaştı.
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girdikten sonra İzmir'e yerleşen ve hayatını burada sürdüren Karaca, 26 Haziran 2025'te anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Bugüne kadar bebeğinin yüzünü gizli tutmayı tercih eden Karaca, paylaştığı karelerle takipçilerinin merakını giderirken, samimi açıklamalarda da bulundu.
"8 AYLIK OLMASINA GÜN SAYIYORUZ"
33 yaşındaki güzel oyuncu, kızının büyüme sürecine dair detayları takipçileriyle şu sözlerle paylaştı:
''Yaz'ın sıkı takipçileri varmış ya çok hoşuma gitti. Evet Yaz 1 hafta sonra 8 aylık oluyor. 7,5 yazmalıydım. Şu ana kadar yeni güncellemeyle Yaz kendisi oturabiliyor, düşe kalka emekliyor, bir yerlere tutunarak ayağa kalkmalar başladı. Emzirme + 3 öğün ek gıda devam ediyoruz. Altta iki minnak diş var, uykular az buçuk düzenli günde 3 uyku ama hala destekli uyutuyorum. Hatta geceleri aramızda uyuyor. Evet sormayın, beceremedik yanımızdan ayırma işini. Hatta denemedim bile galiba o isteyene kadar böyle devam edecek''
ANNELİĞE DAİR SAMİMİ İTİRAFLAR
Gizem Karaca, sadece kızının yüzünü göstermekle kalmadı, aynı zamanda annelik sürecindeki zorlukları ve alışkanlıklarını da içtenlikle anlattı. Özellikle uyku düzeni konusundaki itirafı, birçok annenin kendinden bir şeyler bulmasını sağladı: