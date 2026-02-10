KYK Yurt-Time başvurusu 2026: Kimler katılabilir, ne kadar kazanılır?
KYK Yurt-Time Spor Projesi 2026 ikinci dönem başvuruları 9-15 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Projede yer almaya hak kazanan öğrenciler 2 Mart 2026'da göreve başlayacak, süreç 30 Haziran 2026'da tamamlanacak.
KYK Yurt Time başvuru tarihleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemle birlikte öğrencilerin gündemine yeniden girdi. Yurtlarda kalan öğrencilerin ek gelir elde etmesini, düzenli spor alışkanlığı kazanmasını, yurt işleyişine destek olmasını ve kamu kurumlarını yakından tanımasını hedefleyen Yurt-Time Spor Projesi için başvurular, KYK duyurusunun ardından e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
YURT TİME 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre KYK Yurt-Time 2. dönem başvuruları, 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.
Projede yer almaya hak kazanan öğrenciler için süreç 2 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.
Geçtiğimiz yıl ikinci dönem başvuruları 10-14 Şubat tarihleri arasında alınmıştı.
YURT TİME SPOR PROJESİ NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Projeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında resmi olarak barınan ve birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.
Proje kapsamında öğrenciler;
📍İdare asistanlığı
📍Çamaşırhane sorumluluğu
📍Kütüphane sorumluluğu
📍Yemekhane sorumluluğu
gibi fiziksel olarak ağır olmayan görevlerde yer alıyor.
PROJENİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR
Yurt-Time Spor Projesi ile öğrenciler, haftalık en fazla kırk saat görev alarak hem maddi destek sağlıyor hem de yurt düzenine katkı sunuyor. Proje aynı zamanda kamuda staj niteliği taşıyan bir deneyim sunarak öğrencilerin iş hayatına hazırlık sürecine destek oluyor.
Görev öncesinde yapılan kısa süreli günlük spor egzersizleri sayesinde öğrencilerin spor alışkanlığı kazanması da hedefleniyor.
Bugüne kadar projeye katılan yaklaşık yirmi yedi bin öğrenciyle yapılan saha araştırmalarında; katılımcıların günlük spor alışkanlığı kazanma, kamu tecrübesi edinme, sosyal çevre oluşturma, sorumluluk bilinci geliştirme ve bütçe yönetimi konusunda olumlu geri bildirim verdiği ifade ediliyor.
|Aşama
|Tarih
|Başvuru Tarihleri
|09 – 15 Şubat 2026
|Sonuçların Açıklanması
|20 Şubat 2026
|Proje Başlangıcı
|02 Mart 2026 (Pazartesi)
|Proje Bitişi
|30 Haziran 2026