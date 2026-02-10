KYK Yurt-Time başvurusu 2026: Kimler katılabilir, ne kadar kazanılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre KYK Yurt-Time 2. dönem başvuruları, 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak.

Projeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında resmi olarak barınan ve birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren üst sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor.

PROJENİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

Yurt-Time Spor Projesi ile öğrenciler, haftalık en fazla kırk saat görev alarak hem maddi destek sağlıyor hem de yurt düzenine katkı sunuyor. Proje aynı zamanda kamuda staj niteliği taşıyan bir deneyim sunarak öğrencilerin iş hayatına hazırlık sürecine destek oluyor.

Görev öncesinde yapılan kısa süreli günlük spor egzersizleri sayesinde öğrencilerin spor alışkanlığı kazanması da hedefleniyor.

Bugüne kadar projeye katılan yaklaşık yirmi yedi bin öğrenciyle yapılan saha araştırmalarında; katılımcıların günlük spor alışkanlığı kazanma, kamu tecrübesi edinme, sosyal çevre oluşturma, sorumluluk bilinci geliştirme ve bütçe yönetimi konusunda olumlu geri bildirim verdiği ifade ediliyor.