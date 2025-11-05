KYK Taahhütname onayı nedir, ne anlama geliyor? 2025-2026 KYK Burs ve Kredi taahhütname onayı nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) yapılan açıklamaya göre, KYK burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin en geç 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları şart. Bu adımı tamamlamayan öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve ek bildirimde bulunulmayacak.