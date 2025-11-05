KYK Taahhütname onayı nedir, ne anlama geliyor? 2025-2026 KYK Burs ve Kredi taahhütname onayı nereden yapılır?
KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemi 4 Kasım gecesi itibarıyla e-Devlet üzerinden resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin taahhütname onayı yaparak ödemelerini alabileceklerini duyurdu. 15-18 yaş arasındaki bursiyerlerin veli onayı sonrası kendi e-Devlet şifreleriyle işlem yapmaları gerektiği belirtilirken, taahhütname onayı için son başvuru tarihi de açıklandı.
Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:48