Viral Galeri Viral Liste KYK Taahhütname onayı nedir, ne anlama geliyor? 2025-2026 KYK Burs ve Kredi taahhütname onayı nereden yapılır?

KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemi 4 Kasım gecesi itibarıyla e-Devlet üzerinden resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, öğrencilerin taahhütname onayı yaparak ödemelerini alabileceklerini duyurdu. 15-18 yaş arasındaki bursiyerlerin veli onayı sonrası kendi e-Devlet şifreleriyle işlem yapmaları gerektiği belirtilirken, taahhütname onayı için son başvuru tarihi de açıklandı.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 09:48
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) yapılan açıklamaya göre, KYK burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin en geç 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları şart. Bu adımı tamamlamayan öğrencilere herhangi bir ödeme yapılmayacak ve ek bildirimde bulunulmayacak.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için ise onay süresi 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Bu öğrencilerin ayrıca Türkiye'de ikamet eden bir kefil aracılığıyla kefaletname hazırlatması gerekiyor.

YAŞ GRUBUNA GÖRE ONAY SÜRECİ

Taahhütname onayında yaş ve yasal durumlara göre farklı adımlar izleniyor:

🔴18 yaş ve üzerindeki öğrenciler, e-Devlet şifreleriyle doğrudan giriş yaparak "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" sayfasından onay verebiliyor.

🔴15-18 yaş arasındaki öğrenciler, öncelikle ebeveynlerinden birinin e-Devlet hesabı üzerinden veli onayı vermesinin ardından kendi hesaplarıyla taahhütnamelerini tamamlıyor.

🔴15 yaşından küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler, kanuni vasileriyle birlikte en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne giderek belgeleriyle onay işlemini gerçekleştirebiliyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI ADIM ADIM NASIL YAPILIR?

1️⃣e-Devlet Kapısına (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yapın.

2️⃣Arama çubuğuna "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" yazın.

3️⃣GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü linkine tıklayın.

4️⃣T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaparak ekrandaki yönlendirmeleri takip edin.

5️⃣Onay işlemini tamamladıktan sonra sistemde "Taahhütname onaylandı" ibaresini gördüğünüzden emin olun.

