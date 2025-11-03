KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA: KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek.

Bu yıl yapılan bir yenilikle birlikte, taahhütname onayı artık e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Yani öğrenciler hem bilgisayardan hem de cep telefonlarından işlemlerini tamamlayabiliyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI