KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA: KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu, nasıl öğrenilir?

Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs sonuçlarında. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan burs ve kredi başvuruları Ekim ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise binlerce öğrenci, başvuruların değerlendirme sürecinin ardından sonuçları açıklandı. Peki, KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir?

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvurularını tamamlayan öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Ekim ayında elektronik ortamda gerçekleşen başvuruların ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın değerlendirme sonuçları belli oldu. Peki KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir?

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek.

Bu yıl yapılan bir yenilikle birlikte, taahhütname onayı artık e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Yani öğrenciler hem bilgisayardan hem de cep telefonlarından işlemlerini tamamlayabiliyor.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI

KYK BURSU NE KADAR?

2024-2025 döneminde uygulanan burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:

Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL

Yeni dönem için güncel tutarlar henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önümüzdeki haftalarda yeni ücretleri duyurması bekleniyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay" ekranından işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu onay, bursun ya da kredinin aktif hale gelmesi için zorunlu bir adım.

Kayıt veya onay sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB 444 0 472 hattından destek alabiliyor.

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Burs ve kredi ödemeleri, her yıl olduğu gibi öğrencilerin müracaat ettikleri öğretim yılının ekim ayından itibaren yapılıyor. İlk defa burs veya kredi alacak öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında ödemelerini alıyor.
Bu uygulama, tüm öğrencilerin düzenli şekilde ödemelerini almasını sağlıyor.

