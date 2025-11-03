KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA: KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu, nasıl öğrenilir?
Üniversite öğrencilerinin gözü kulağı KYK burs sonuçlarında. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınan burs ve kredi başvuruları Ekim ayında tamamlanmıştı. Şimdi ise binlerce öğrenci, başvuruların değerlendirme sürecinin ardından sonuçları açıklandı. Peki, KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.11.2025 05:54
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 20:13