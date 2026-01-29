Kuyumcudan değil pazardan! Müge Anlı'da yok artık dedirten olay

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

21 yaşındaki Eylül Zeybek'in, 44 yaşındaki Gökhan tarafından evlilik vaadiyle alıkonulduğu iddiası gündeme damga vurdu. Canlı yayında ailesiyle yüzleşen Eylül'ün yaşadıkları dikkat çekerken, Gökhan'ın aileye verdiği maddi zarar ve Eylül'ün parmağındaki altın sanılan yüzüğün sahte çıkması stüdyoda şok etkisi yarattı.

21 yaşındaki Eylül Zeybek'in, 44 yaşındaki Gökhan Pehlivan tarafından evlilik vaadiyle alıkonulduğu iddia edilmişti.

Canlı yayında babasıyla karşı karşıya gelen Eylül Zeybek, Gökhan'ı çok sevdiğini belirterek ailesinin yanına dönmek istemediğini ifade etmişti.

İddiaların odağındaki isim Gökhan Pehlivan da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak aileyle yüzleşti. Pehlivan, Eylül Zeybek ile yaklaşık 3 yıldır birlikte olduklarını ve ailesinin de bu ilişkiden haberdar olduğunu öne sürdü.

ANNESİNDEN ALTIN KARDEŞİNDEN PARA ALDI

Pehlivan, Eylül'ün annesi Fatma Hızlı'dan borç aldığını kabul ederken, borcun miktarı ve geri ödeme konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Yayın sonrası tansiyon yükselirken, Fatma Hızlı borç karşılığı verilen aracın değil, altınlarının iade edilmesini istedi. Gökhan Pehlivan ise bu talebi kabul etmedi.

EYLÜL ZEYBEK İÇİN BAKANLIK DEVREDE

Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki yayın ihbar kabul edildi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eylül Zeybek hakkında neden doğrudan işlem yapılamadığı kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, Eylül Zeybek'in engelli sağlık kurulu raporunun bulunmaması, hakkında daha önce verilmiş bir kısıtlama kararı ya da vasi tayini olmaması nedeniyle mevcut mevzuat kapsamında doğrudan bir işlem yapılamadığı belirtildi. Ancak sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.

ALTIN SANDIĞI YÜZÜĞÜ SAHTE ÇIKTI

Bugünkü yayında yaşanan yeni gelişmeler ise herkesi şaşkına çevirdi. Gökhan Pehlivan'ın Eylül Zeybek'e aldığı iddia edilen altın tek taş yüzüğün sahte olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Eylül Zeybek, "Tek taşımı Gökhan'ın adına pazardan aldım. Evlenince gerçeğini alacaktık" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'DAN TEPKİ

Müge Anlı, yaşananlar karşısında "Bu adamın bu kızla ne işi var?" diyerek duruma sert çıktı. Anlı'nın çıkışı, stüdyodaki izleyicilerden de destek gördü.

Programda yaşananlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

