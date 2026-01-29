Kuyumcudan değil pazardan! Müge Anlı'da yok artık dedirten olay

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 13:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

21 yaşındaki Eylül Zeybek'in, 44 yaşındaki Gökhan tarafından evlilik vaadiyle alıkonulduğu iddiası gündeme damga vurdu. Canlı yayında ailesiyle yüzleşen Eylül'ün yaşadıkları dikkat çekerken, Gökhan'ın aileye verdiği maddi zarar ve Eylül'ün parmağındaki altın sanılan yüzüğün sahte çıkması stüdyoda şok etkisi yarattı.

21 yaşındaki Eylül Zeybek'in, 44 yaşındaki Gökhan Pehlivan tarafından evlilik vaadiyle alıkonulduğu iddia edilmişti.

Canlı yayında babasıyla karşı karşıya gelen Eylül Zeybek, Gökhan'ı çok sevdiğini belirterek ailesinin yanına dönmek istemediğini ifade etmişti.

İddiaların odağındaki isim Gökhan Pehlivan da Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak aileyle yüzleşti. Pehlivan, Eylül Zeybek ile yaklaşık 3 yıldır birlikte olduklarını ve ailesinin de bu ilişkiden haberdar olduğunu öne sürdü.

ANNESİNDEN ALTIN KARDEŞİNDEN PARA ALDI Pehlivan, Eylül'ün annesi Fatma Hızlı'dan borç aldığını kabul ederken, borcun miktarı ve geri ödeme konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Yayın sonrası tansiyon yükselirken, Fatma Hızlı borç karşılığı verilen aracın değil, altınlarının iade edilmesini istedi. Gökhan Pehlivan ise bu talebi kabul etmedi.