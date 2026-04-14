Kuş tüylerindeki gizli mühendislik: Isıyı uzaya gönderiyorlar

Dünya atmosferi sürekli olarak uzaya ısı kaybediyor. Ancak bilim insanları bu süreçte beklenmedik bir aktörün de rol oynadığını ortaya koydu. Yeni bir araştırma, bazı kuş türlerinin tüy yapısı sayesinde kızılötesi ısıyı atmosfere ve hatta uzaya yayabildiğini gösteriyor.

KUŞ TÜYLERİNİN TERMAL SIRRI

Bilim insanları kuşların vücut sıcaklığını nasıl dengelediğini uzun süredir araştırıyor. Son çalışmada biyologlar ile mühendisler birlikte çalıştı. Amaç, kuş tüylerinin ışığı ve ısıyı nasıl emdiğini, yansıttığını ve yaydığını ölçmekti. Araştırmada, kuş tüylerinin yalnızca görünür ışıkla ilgili olmadığı ortaya çıktı.

Asıl önemli olan, gözle görülmeyen kızılötesi radyasyon oldu. Çünkü bu dalga boyları, ısının atmosferden uzaya taşınmasında önemli rol oynuyor.