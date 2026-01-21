Kuruluş Orhan'ın Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu'nun bilinmeyenleri
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Mert Yazıcıoğlu, atv ekranlarında fırtına estiriyor. Orhan Bey rolüyle beğeni toplayan oyuncu, hakkındaki bilinmeyenlerle gündeme geldi. 2021 yılında ciddi bir sağlık sorunu yaşayan Yazıcıoğlu, o dönemde meslektaşı Burak Deniz'in önerdiği bir projede yer alamamış.
Mert Yazıcıoğlu, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da başrolü üstleniyor. "Orhan Bey" rolüyle ekranlarda fırtına estiren oyuncu, başarılı performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
İstanbul'da dünyaya gelmesine rağmen aslen Denizlili olan oyuncu Mert Yazıcıoğlu, daha önce yaptığı açıklamalar ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi.
BABASININ MİRASI VE UNUTULMAZ SÖZLERİ
Geçtiğimiz yıl Empati programına konuk olan Mert Yazıcıoğlu, hakkında bilinmeyenleri ilk kez paylaşmıştı. Babasını 18 yaşında kaybeden oyuncu, "Gerçekleşmeyen bir hayalin oldu mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Babamla birlikte rol aldığım bir projeyi izlemek isterdim. En son babam bana şunu söyledi: 'Ben senden hiç böyle başarılar beklemedim. Bir daha doğsan seni aynı şekilde büyütürdüm.' Bana bıraktığı en güzel hediye budur."
ZORLU SAĞLIK SÜRECİ
2021 yılı Yazıcıoğlu için hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu geçti.
"YÜZ FELCİ OLDUĞUM İÇİN İŞE GİDEMEDİM"
Yüz felci ve işitme kaybı gibi ciddi sağlık problemleriyle mücadele ettiğini açıklayan Yazıcıoğlu, yaşadığı zorlukları samimi bir dille aktardı.
"İşitme kaybı kulak çınlamasıyla başladı. Yüz felci ise bir Bodrum esintisiyle başladı. Bodrum'da ilk boynum tutuldu, sonra dilim uyuşmaya başladı. Ardından nörolog arkadaşımı aradım. Kontroller yapıldı, bir tümör çıkmadı. Ertesi sabah bir kalktım, yüzümün sağ tarafında hareket yok. Burak Deniz yakın arkadaşım... Önceki gün yazıştık, bir işe beni önerdi. Ben ertesi gün yüz felci olduğum için işe gidemedim. Bu devam ederse 'kamera arkasında ne iş yapabilirim?' diye düşündüm. Altı aylık bir tedavi sonrası toparladım."