Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!"

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yarın akşam yayınlanacak yeni bölümüyle heyecanı doruğa taşıyor. Şahinşah ve Demirhan'ın kurduğu çember giderek daralırken, Sultan Orhan hem sevdiklerini hem de devletini korumak için ölümcül bir mücadeleye girişiyor.

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 1

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 2

19.Bölüm Özeti

Orhan Kıskaca Alınıyor!

Sultan Orhan, Şahinşah ve Demirhan'la karşı karşıya gelir. İkili, Sultan Orhan ve Asporça'yı köşeye sıkıştırır. Sultan Orhan bu ölümcül tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 3

Evrenos ve Yiğit Arasında Kanlı Hesaplaşma!

Köklerini bulmak için yola çıkan Evrenos, Yiğit'le karşı karşıya gelir. İkili arasında yaşanan mücadele ölümle sonuçlanabilecek bir noktaya ulaşır. Çatıdan düşen Yiğit ölecek midir?

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 4

Alaeddin İçin Zaman Daralıyor!

İyileşmesi için her yol denenen Alaeddin'in durumu giderek ağırlaşır. Bursa'da büyük bir endişe hâkimdir. Gonca, evladını kucağına alamadan Alaeddin'i toprağa mı verecektir?

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 5

Evrenos Gerçeği Öğreniyor!

Tüm engelleri aşan Evrenos, köklerinin izini sürer. Artık köklerinin izinden yürümeye kararlıdır. Malhun'un güvenini kazanan Evrenos, Fatma ile olan ilişkisi için yeni bir yol mu çizecektir?

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 6

Asporça İçin İdam Kararı!

Prens Andronikos'un ordusunun Gemlik'e geleceğini öğrenen Asporça büyük bir çıkmaza sürüklenir. Kısa süre sonra Andronikos'un eline düşen Asporça için idam kararı verilir. Onu bu kaderden kim kurtaracaktır?

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 7

Sultan Orhan'dan Umulmadık Hamle!

Asporça'yı kurtarmak için harekete geçen Sultan Orhan, herkesi şaşırtacak bir plan yapar. Orhan'ın bu hamlesinin ardında yatan gerçek motivasyon nedir?

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 8

Nilüfer Tehlikede!

Dafne yakalanarak Bursa'ya getirilir. Nilüfer'i kışkırtan Dafne ile yüzleşme sırasında Nilüfer darbe alır. Nilüfer ve bebeğinin hayatı tehlikede midir?

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 9

Darağacında Son Anlar!

Sultan Orhan, Asporça darağacındayken yetişir. Ancak Andronikos'un kurduğu yeni tuzak, ikisini bir kez daha kıskaca alır. Orhan ve Asporça bu ölümcül çemberden çıkabilecek midir?

Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!" 10

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

