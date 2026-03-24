Kuruluş Orhan'da ölüm çemberi: "Buradan çıkış yok!"

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 12:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yarın akşam yayınlanacak yeni bölümüyle heyecanı doruğa taşıyor. Şahinşah ve Demirhan'ın kurduğu çember giderek daralırken, Sultan Orhan hem sevdiklerini hem de devletini korumak için ölümcül bir mücadeleye girişiyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı.

19.Bölüm Özeti Orhan Kıskaca Alınıyor! Sultan Orhan, Şahinşah ve Demirhan'la karşı karşıya gelir. İkili, Sultan Orhan ve Asporça'yı köşeye sıkıştırır. Sultan Orhan bu ölümcül tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

Evrenos ve Yiğit Arasında Kanlı Hesaplaşma! Köklerini bulmak için yola çıkan Evrenos, Yiğit'le karşı karşıya gelir. İkili arasında yaşanan mücadele ölümle sonuçlanabilecek bir noktaya ulaşır. Çatıdan düşen Yiğit ölecek midir?

Alaeddin İçin Zaman Daralıyor! İyileşmesi için her yol denenen Alaeddin'in durumu giderek ağırlaşır. Bursa'da büyük bir endişe hâkimdir. Gonca, evladını kucağına alamadan Alaeddin'i toprağa mı verecektir?