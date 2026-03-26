Bu yönüyle yalı, yalnızca bir gayrimenkul değil, aynı zamanda popüler kültürün de önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Abud Efendi Yalısı'nın geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri, Kurtlar Vadisi dizisinde kullanılan mekanlardan biri olmasıydı. Dizide güç ve otoritenin simgesi haline gelen konsey sahnelerine ev sahipliği yapan yapı, yıllar içinde televizyon tarihinin unutulmaz mekanları arasına girdi.

SATIŞA ÇIKARILAN HİSSE VE DİKKAT ÇEKEN FİYAT

Gündeme gelen satışta yalının yüzde 15,23'lük hissesi için 170 milyon TL talep ediliyor. Boğaz hattındaki tarihi yapıların her geçen yıl artan değeri düşünüldüğünde, söz konusu fiyatın yalnızca fiziki özelliklerle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değeriyle de şekillendiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu tür yalılar, sınırlı sayıda olmaları nedeniyle yatırım açısından da ayrı bir kategoride değerlendiriliyor.