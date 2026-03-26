Kurtlar Vadisi yalısında dev satış: Bu paraya 17 lüks daire ya da 26 kilo altın

İstanbul Boğazı'nın Kandilli sahilinde yer alan ve Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı, 170 milyon TL bedelle satışa çıkarılan yüzde 15,23'lük hissesiyle yeniden gündemde. Tarihi ve simgesel değeriyle öne çıkan yapı için belirlenen bu rakam resmen dudak uçuklattı. Peki 170 milyon TL'ye neler alabilirsiniz?

İstanbul Boğazı'nın en özel noktalarından biri olan Üsküdar Kandilli sahilinde yer alan ve bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisiyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan Abud Efendi Yalısı, bu kez satış haberiyle gündeme geldi. Tarihi yapının yüzde 15,23 oranındaki hissesi için belirlenen 170 milyon TL'lik bedel, hem emlak hem de yatırım çevrelerinde dikkat çekti.

TARİHİ DOKUSU VE MİMARİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Boğaz hattının seçkin yapıları arasında gösterilen yalı, 1835 ile 1855 yılları arasında Osmanlı saray mimarisinin önemli isimlerinden Garabet Balyan tarafından inşa edildi. İki katlı ahşap mimarisi, beyaz cephe kaplaması ve kırmızı kiremitli çatısıyla klasik Boğaz estetiğini yansıtan yapı, özgün karakterini günümüze kadar korumayı başardı.

Yaklaşık 1.500 metrekarelik arsa üzerinde konumlanan yalı, 270 metrekare taban alanına ve toplamda 540 metrekare kullanım alanına sahip.

Alt katında iki ayrı kayıkhane bulunan yapı, üst katta yarı dikdörtgen planlı sofa etrafında şekillenen yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Denize sıfır konumu ve geniş rıhtımı ise yapıyı benzerlerinden ayıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

BİR AİLENİN GEÇMİŞİ, BİR DÖNEMİN SİMGESİ

  • Yalı, 1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alındıktan sonra uzun yıllar Abud Ailesi'nin ikametgahı olarak kullanıldı.
  • 1981 yılına kadar aileye ev sahipliği yapan yapı, hem mimari hem de kültürel açıdan Boğaz tarihinin önemli parçalarından biri haline geldi.
  • Zamanla yalnızca bir konut olmanın ötesine geçen yalı, televizyon dünyasında da kendine özel bir yer edindi.
KURTLAR VADİSİ İLE İKON HALİNE GELDİ

Abud Efendi Yalısı'nın geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri, Kurtlar Vadisi dizisinde kullanılan mekanlardan biri olmasıydı. Dizide güç ve otoritenin simgesi haline gelen konsey sahnelerine ev sahipliği yapan yapı, yıllar içinde televizyon tarihinin unutulmaz mekanları arasına girdi.

Bu yönüyle yalı, yalnızca bir gayrimenkul değil, aynı zamanda popüler kültürün de önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

SATIŞA ÇIKARILAN HİSSE VE DİKKAT ÇEKEN FİYAT

Gündeme gelen satışta yalının yüzde 15,23'lük hissesi için 170 milyon TL talep ediliyor. Boğaz hattındaki tarihi yapıların her geçen yıl artan değeri düşünüldüğünde, söz konusu fiyatın yalnızca fiziki özelliklerle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel değeriyle de şekillendiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu tür yalılar, sınırlı sayıda olmaları nedeniyle yatırım açısından da ayrı bir kategoride değerlendiriliyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER YAPININ İHTİŞAMINI ORTAYA KOYDU

Dron ile kaydedilen görüntülerde yalının denize sıfır konumu, geniş mermer rıhtımı ve Boğaz'a uzanan iskele hattı net şekilde görüldü. Üst açıdan yapılan çekimlerde simetrik pencere düzeni, cumbalı bölümler ve geniş teras dikkat çekerken, arka bahçedeki ağaçlık alan ve müştemilat da kadraja yansıdı.

Boğaz'ın dalgalarıyla birlikte suya yansıyan siluet, yapının estetik değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

170 MİLYON TL İLE NELER ALINABİLİR?

Bu bedel, gayrimenkul ve yatırım açısından farklı alternatiflerle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor:

  • 10 milyon TL'lik evlerden → 17 adet
  • 20 milyon TL'lik evlerden → 8 adet (10 milyon TL bakiye kalır)
  • 30 milyon TL'lik evlerden → 5 adet (20 milyon TL bakiye kalır)
ALTIN KARŞILIĞI NE KADAR?

170 milyon TL'lik tutar, yatırım açısından altınla da kıyaslandı. Gram altının 6.355 TL olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamaya göre:

  • 170.000.000 ÷ 6.355 = yaklaşık 26.750 gram altın

Bu da yaklaşık 26,7 kilogram altına denk geliyor.

YATIRIM DEĞERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Boğaz hattındaki yalılar, hem sınırlı arz hem de tarihi miras niteliği nedeniyle Türkiye'nin en değerli gayrimenkulleri arasında yer alıyor. Abud Efendi Yalısı da bu özellikleriyle yalnızca bir konut değil; aynı zamanda prestij, tarih ve kültürün birleştiği özel bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Satışa çıkarılan hissenin nasıl bir ilgi göreceği ise şimdiden merak konusu.

✍️ EDİTÖRÜN NOTU

"Yıllarca İstanbul Boğazı'ndaki gayrimenkul piyasasını ve tarihi yapıların dönüşümünü takip eden bir editör olarak şunu söyleyebilirim: Abud Efendi Yalısı, sadece ahşap ve kiremitlerden ibaret bir yapı değil. 2000'li yılların başında kapısında uzun kuyruklar oluşan, Kurtlar Vadisi hayranlarının 'Baronlar Konseyi'ni görebilmek için Kandilli sahilini doldurduğu o günler dün gibi...

Bugün belirlenen 170 milyon TL'lik hisse bedeli, ilk bakışta sadece matematiksel bir hesaplama (17 daire veya 26 kilo altın) gibi görünse de, aslında burada satılan şey Boğaz'ın 'ikonik prestiji' ve 'dijital hafızasıdır'.

