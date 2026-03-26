Kurtlar Vadisi yalısında dev satış: Bu paraya 17 lüks daire ya da 26 kilo altın
İstanbul Boğazı'nın Kandilli sahilinde yer alan ve Kurtlar Vadisi ile hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı, 170 milyon TL bedelle satışa çıkarılan yüzde 15,23'lük hissesiyle yeniden gündemde. Tarihi ve simgesel değeriyle öne çıkan yapı için belirlenen bu rakam resmen dudak uçuklattı. Peki 170 milyon TL'ye neler alabilirsiniz?
TARİHİ DOKUSU VE MİMARİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Boğaz hattının seçkin yapıları arasında gösterilen yalı, 1835 ile 1855 yılları arasında Osmanlı saray mimarisinin önemli isimlerinden Garabet Balyan tarafından inşa edildi. İki katlı ahşap mimarisi, beyaz cephe kaplaması ve kırmızı kiremitli çatısıyla klasik Boğaz estetiğini yansıtan yapı, özgün karakterini günümüze kadar korumayı başardı.
Yaklaşık 1.500 metrekarelik arsa üzerinde konumlanan yalı, 270 metrekare taban alanına ve toplamda 540 metrekare kullanım alanına sahip.
Alt katında iki ayrı kayıkhane bulunan yapı, üst katta yarı dikdörtgen planlı sofa etrafında şekillenen yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Denize sıfır konumu ve geniş rıhtımı ise yapıyı benzerlerinden ayıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
BİR AİLENİN GEÇMİŞİ, BİR DÖNEMİN SİMGESİ
- Yalı, 1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alındıktan sonra uzun yıllar Abud Ailesi'nin ikametgahı olarak kullanıldı.
- 1981 yılına kadar aileye ev sahipliği yapan yapı, hem mimari hem de kültürel açıdan Boğaz tarihinin önemli parçalarından biri haline geldi.
- Zamanla yalnızca bir konut olmanın ötesine geçen yalı, televizyon dünyasında da kendine özel bir yer edindi.