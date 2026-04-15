Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Erdal Kömürcü" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Bakanlarla bir araya gelen usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda 1

Türk televizyon tarihinin efsaneleşen yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Erdal Kömürcü" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Sefa Zengin, son haliyle adından söz ettirdi. Son olarak Yeraltı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda 2

BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİ

Zengin, grup toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve birçok AK Partili yetkiliyle bir araya geldi.

KURTLAR VADİSİ'NDE ERDAL'I SEFA ZENGİN AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NA KATILDI
Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda 3

"BURADA OLMAK ÇOK KIYMETLİ"

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in davetlisi olarak katılım sağladığını belirten Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara'ya gelmek istedim. Çünkü Ankara'yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici" açıklamasında bulundu.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda 4

Meclis ziyaretinde yoğun ilgi gören usta isim, yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda 5

YILLAR SONRA YAN YANA

Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde "Kömürcü Ailesi" olarak hafızalara kazınan Muhammed Cangören (Abuzer) ve Sefa Zengin (Erdal), yıllar sonra yeniden bir araya gelerek nostalji rüzgarları estirmişti. Yıllar sonra yan yana görüntülenen ünlü oyuncuların son halleri, "Yıllar onları hiç değiştirmemiş" ve "Efsane ikili yeniden bir arada" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda 6

SEFA ZENGİN KİMDİR?

1968 yılında Malatya'da doğan Sefa Zengin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro kökenli bir oyuncu olan Zengin, kariyerine sahnede başlayarak zamanla televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda 7

Televizyon izleyicisinin hafızasında özellikle "Erdal Kömürcü" karakteriyle yer edinen Zengin, Kurtlar Vadisi dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Bunun yanı sıra farklı dönemlerde çeşitli dizi ve projelerde yan karakter rolleriyle ekranlarda yer almaya devam etti.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda 8

Son yıllarda yeniden gündeme gelen oyuncu, 2025 yapımı projeler arasında yer alan "Eşref Rüya" gibi yapımlarda da adından söz ettirdi. Ayrıca kariyerinde "Cennet Mahallesi" gibi popüler dizilerde de rol alarak televizyon dünyasında uzun soluklu bir kariyer inşa etti.

