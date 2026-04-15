Kurtlar Vadisi oyuncusu Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'nda
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Erdal Kömürcü" karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Bakanlarla bir araya gelen usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.
BAKANLARLA BİR ARAYA GELDİ
Zengin, grup toplantısı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve birçok AK Partili yetkiliyle bir araya geldi.
"BURADA OLMAK ÇOK KIYMETLİ"
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in davetlisi olarak katılım sağladığını belirten Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara'ya gelmek istedim. Çünkü Ankara'yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici" açıklamasında bulundu.
Meclis ziyaretinde yoğun ilgi gören usta isim, yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çekti.
YILLAR SONRA YAN YANA
Öte yandan Kurtlar Vadisi dizisinde "Kömürcü Ailesi" olarak hafızalara kazınan Muhammed Cangören (Abuzer) ve Sefa Zengin (Erdal), yıllar sonra yeniden bir araya gelerek nostalji rüzgarları estirmişti. Yıllar sonra yan yana görüntülenen ünlü oyuncuların son halleri, "Yıllar onları hiç değiştirmemiş" ve "Efsane ikili yeniden bir arada" yorumlarının yapılmasına neden oldu.