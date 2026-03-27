Deniz haritalarına dikkatle bakıldığında bazı dar su yollarının diğerlerinden çok daha kritik olduğu görülür. Bu geçitler, kıtaları ve denizleri birbirine bağlayan doğal kapılar gibidir. Tarih boyunca ticaret rotalarını belirleyen, savaşların kaderini etkileyen ve enerji taşımacılığını yönlendiren bu su yolları günümüzde de küresel ticaretin en önemli geçiş noktaları olmayı sürdürüyor.

Boğaz, iki denizi ya da büyük su kütlesini birbirine bağlayan dar ve uzun doğal geçitlerdir. Bu geçitler yalnızca coğrafi bir oluşum değildir. Aynı zamanda ticaret, ulaşım ve askeri strateji açısından kritik öneme sahiptir.

Araştırmalara göre dünya genelinde yaklaşık 52 önemli boğaz bulunuyor. Bu boğazların bir kısmı bölgesel ticaret için önemliyken bazıları küresel enerji ve ticaret akışını doğrudan etkiliyor. Boğazların önemi yalnızca coğrafi konumlarından kaynaklanmaz. Aynı zamanda geçiş yapan gemi sayısı, taşınan enerji miktarı ve stratejik konumları da bu önemi artırır.

Boğazlar, küresel ekonomi açısından kritik geçiş noktalarıdır. Özellikle petrol ve doğal gaz taşımacılığı bu dar su yollarına büyük ölçüde bağlıdır. Bir boğazda yaşanacak kısa süreli bir kesinti bile dünya ekonomisini etkileyebilir. Çünkü alternatif deniz yolları çoğu zaman çok daha uzun ve maliyetlidir.

🛢️ BOĞAZLAR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

🌏 DÜNYANIN EN STRATEJİK BOĞAZLARI

MALAKKA BOĞAZI: ASYA'NIN ENERJİ KAPISI

Malakka Boğazı, Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında yer alır ve Asya ile Orta Doğu arasındaki en kısa deniz rotalarından biridir. Bu boğaz özellikle enerji taşımacılığı açısından önemli kabul edilir. 2025 yılı verilerine göre günlük yaklaşık 23,2 milyon varil petrol akışı bu bölgeden gerçekleşmektedir. Bu miktar, küresel deniz petrol ticaretinin önemli bir bölümünü oluşturur.

