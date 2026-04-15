Bilim insanları açıkladı: Kulaktaki o sorun beyni doğrudan etkiliyor

Geniş katılımlı yeni bir araştırma, tedavi edilmeyen bazı işitme problemlerinin demans riskini ciddi ölçüde artırdığını ortaya koydu. Ancak cerrahi müdahale ve işitme cihazlarıyla yapılan tedavinin bu riski belirgin şekilde azaltabildiği görüldü.

İşitme kaybı yalnızca kulakla sınırlı bir sorun değil, doğrudan beyin sağlığını etkileyen bir risk faktörü. 363 binden fazla kişi üzerinde yapılan analiz, kulak zarı delinmesi ve kolesteatom gibi tedavi edilebilir rahatsızlıkların demans riskini neredeyse iki kat artırdığını ortaya koydu. Buna karşılık ameliyat ve işitme cihazlarıyla yapılan müdahalenin bu riski önemli ölçüde düşürdüğü belirlendi.

İŞİTME KAYBI DEMANS RİSKİNİ İKİ KAT ARTIRIYOR Columbia Üniversitesi ve Utah Üniversitesi araştırmacıları, Ulusal Sağlık Enstitüleri desteğiyle yürütülen All of Us Araştırma Programı kapsamındaki 363 binden fazla katılımcının sağlık verilerini inceleyerek analiz gerçekleştirdi. Araştırma, işitme kaybının beyin fonksiyonları üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Kulak zarı perforasyonu olan bireylerde demans görülme olasılığı iki katına çıkarken, kolesteatom (anormal deri büyümesi) hastalarında risk sağlıklı bireylere kıyasla belirgin şekilde yükseldi.

CERRAHİ MÜDAHALE RİSKİ TERSİNE ÇEVİREBİLİR Otolaryngology–Head and Neck Surgery dergisinde yayımlanan verilere göre, özellikle kolesteatom hastalarında uygulanan cerrahi tedavi, işitme yolunu yeniden açarak demans riskini düşürüyor. Ameliyat sonrası elde edilen veriler, risk seviyesinin sağlıklı bireylerle benzer düzeye gerilediğini gösteriyor.

İşitme cihazları, sesin beyne düzenli ulaşmasını sağlayarak bilişsel yükü azaltıyor. Çalışmada cihaz kullanan bireylerde demansla ilişkili riskin daha düşük olduğu görüldü. Bu durum, ameliyat dışı çözümlerin de etkili bir koruma sağlayabileceğini gösteriyor.