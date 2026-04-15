Bilim insanları açıkladı: Kulaktaki o sorun beyni doğrudan etkiliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Geniş katılımlı yeni bir araştırma, tedavi edilmeyen bazı işitme problemlerinin demans riskini ciddi ölçüde artırdığını ortaya koydu. Ancak cerrahi müdahale ve işitme cihazlarıyla yapılan tedavinin bu riski belirgin şekilde azaltabildiği görüldü.

İşitme kaybı yalnızca kulakla sınırlı bir sorun değil, doğrudan beyin sağlığını etkileyen bir risk faktörü. 363 binden fazla kişi üzerinde yapılan analiz, kulak zarı delinmesi ve kolesteatom gibi tedavi edilebilir rahatsızlıkların demans riskini neredeyse iki kat artırdığını ortaya koydu. Buna karşılık ameliyat ve işitme cihazlarıyla yapılan müdahalenin bu riski önemli ölçüde düşürdüğü belirlendi.

İŞİTME KAYBI DEMANS RİSKİNİ İKİ KAT ARTIRIYOR

Columbia Üniversitesi ve Utah Üniversitesi araştırmacıları, Ulusal Sağlık Enstitüleri desteğiyle yürütülen All of Us Araştırma Programı kapsamındaki 363 binden fazla katılımcının sağlık verilerini inceleyerek analiz gerçekleştirdi.

Araştırma, işitme kaybının beyin fonksiyonları üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Kulak zarı perforasyonu olan bireylerde demans görülme olasılığı iki katına çıkarken, kolesteatom (anormal deri büyümesi) hastalarında risk sağlıklı bireylere kıyasla belirgin şekilde yükseldi.

CERRAHİ MÜDAHALE RİSKİ TERSİNE ÇEVİREBİLİR

Otolaryngology–Head and Neck Surgery dergisinde yayımlanan verilere göre, özellikle kolesteatom hastalarında uygulanan cerrahi tedavi, işitme yolunu yeniden açarak demans riskini düşürüyor. Ameliyat sonrası elde edilen veriler, risk seviyesinin sağlıklı bireylerle benzer düzeye gerilediğini gösteriyor.

İşitme cihazları, sesin beyne düzenli ulaşmasını sağlayarak bilişsel yükü azaltıyor. Çalışmada cihaz kullanan bireylerde demansla ilişkili riskin daha düşük olduğu görüldü. Bu durum, ameliyat dışı çözümlerin de etkili bir koruma sağlayabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın baş yazarı Justin S. Golub, çalışma ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tedavi edilmemiş işitme kaybının yetişkinlerde bilişsel işlevleri olumsuz etkilediğini uzun zamandır biliyoruz. Bu çalışma, cerrahi müdahale ile giderilebilen işitme kaybının belirli türlerinin de bilişsel işlevleri olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

Ancak en heyecan verici olan şey, rutin cerrahi ile yapılan tedavinin hem işitmeyi iyileştirebileceği hem de muhtemelen demans riskini azaltabileceği"

BEYİN SESİ İŞLEMEK İÇİN DAHA FAZLA ENERJİ HARCIYOR

İşitme kaybı durumunda beyin, eksik gelen sesleri anlamlandırmak için daha fazla çalışıyor. Bu ek yük, hafıza ve dikkat gibi işlevlerden kaynak çekilmesine neden oluyor. Uzun vadede bu durum bilişsel gerileme riskini artırıyor.

İşitme sorunu yaşayan bireyler zamanla iletişimden uzaklaşabiliyor. Azalan sosyal etkileşim, beyin aktivitesinin düşmesine ve bilişsel fonksiyonların zayıflamasına yol açıyor. Bu da demans gelişimini hızlandıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

