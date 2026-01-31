CANLI YAYIN
Küçük ama riskli! Kıymık çıkarırken dikkat etmeniz gerekenler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tahta, cam, metal ya da diken gibi küçük parçaların deriye saplanmasıyla oluşan kıymıklar basit görünse de yanlış çıkarıldığında enfeksiyona yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle göz, tırnak altı ve paslı metal kaynaklı kıymıklarda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Günlük hayatın en yaygın küçük kazalarından biri kıymık batması. Çoğu zaman önemsenmeyen bu durum, hatalı müdahaleyle ciddi ağrıya ve enfeksiyona neden olabiliyor. Doğru teknik hem acıyı azaltıyor hem de olası komplikasyonların önüne geçiyor.

Neden Bu Kadar Acıyor?

Kıymık, küçük bir tahta, cam, metal, plastik parçası ya da dikenin deriye saplanmasıyla oluşur. Derinin en dış tabakası olan epidermis yoğun ağrı reseptörleri içerir. Hemen altındaki dermis tabakasında ise bu reseptörler daha fazladır. Bu nedenle küçük bir parça bile ciddi acı verebilir.

İnternetteki "Mucize" Yöntemlere Dikkat

İnternet siteleri ve TikTok videolarında sirke, bant, tutkal, soğan dilimi ya da muz kabuğu gibi yöntemler öneriliyor. Ancak bu uygulamaları destekleyen güçlü bilimsel kanıt yok. Üstelik bazıları ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlara göre çoğu durumda basit ve steril bir yöntem yeterli.

⚠️Bu Detaylara Dikkat

Kıymığın Yeri: Kıymığın bulunduğu bölge ilk değerlendirme noktasıdır. Göz ya da göz kapağına kıymık batmasından şüpheleniliyorsa vakit kaybetmeden aile hekimine, acil bakım merkezine ya da acil servise başvurulmalı.

Evde Güvenli Şekilde Nasıl Çıkarılır?

Kıymık açıkça görülüyorsa en etkili yöntem cımbızdır. Ucu yüzeye yakınsa eczaneden temin edilebilen eğimli bir iğneyle derinin üst tabakası nazikçe kaldırılabilir. Daha derine inmekten kaçınılmalıdır.

Tahta dışındaki kıymıklarda bölgeyi ılık suda bekletmek cildi yumuşatabilir. Ancak tahta kıymıkları suya sokulmamalıdır. Tahta şişer ve çıkarılması zorlaşır. Epsom tuzu, kabartma tozu ya da hidrojen peroksit önerilse de bunları destekleyen güçlü kanıt yoktur.

Adım Adım Kıymık Çıkarma

📌Eller sabun ve suyla yıkanmalı ya da el dezenfektanı kullanılmalı.

📌Cımbız ve varsa iğne dezenfektanla temizlenmeli ve kuruması beklenmeli.

📌Gerekirse okuma gözlüğü ile büyütme sağlanmalı. Metal kıymıklarda tırnak makası daha iyi tutuş sağlayabilir.

📌Kıymık, giriş yönünün tersine doğru yavaşça çekilmeli.

📌Çıkarma sonrası bölge sabunlu su ya da antiseptikle temizlenmeli.

📌Kanama varsa küçük bir pansuman yapılmalı.

Kıymık çıkarıldıktan sonraki birkaç gün dikkatle izlenmeli. Devam eden ağrı, kızarıklık, şişlik, akıntı ya da hassasiyet enfeksiyon belirtisi olabilir. Tedavi edilmeyen enfeksiyonlar nadir de olsa sepsise kadar ilerleyebilir. Bu nedenle en ufak bir riskte doktora danışmanız gerekir.

