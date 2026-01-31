Küçük ama riskli! Kıymık çıkarırken dikkat etmeniz gerekenler

Tahta, cam, metal ya da diken gibi küçük parçaların deriye saplanmasıyla oluşan kıymıklar basit görünse de yanlış çıkarıldığında enfeksiyona yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle göz, tırnak altı ve paslı metal kaynaklı kıymıklarda dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Günlük hayatın en yaygın küçük kazalarından biri kıymık batması. Çoğu zaman önemsenmeyen bu durum, hatalı müdahaleyle ciddi ağrıya ve enfeksiyona neden olabiliyor. Doğru teknik hem acıyı azaltıyor hem de olası komplikasyonların önüne geçiyor.

Neden Bu Kadar Acıyor? Kıymık, küçük bir tahta, cam, metal, plastik parçası ya da dikenin deriye saplanmasıyla oluşur. Derinin en dış tabakası olan epidermis yoğun ağrı reseptörleri içerir. Hemen altındaki dermis tabakasında ise bu reseptörler daha fazladır. Bu nedenle küçük bir parça bile ciddi acı verebilir.

❗İnternetteki "Mucize" Yöntemlere Dikkat İnternet siteleri ve TikTok videolarında sirke, bant, tutkal, soğan dilimi ya da muz kabuğu gibi yöntemler öneriliyor. Ancak bu uygulamaları destekleyen güçlü bilimsel kanıt yok. Üstelik bazıları ciltte tahrişe ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlara göre çoğu durumda basit ve steril bir yöntem yeterli.

⚠️Bu Detaylara Dikkat Kıymığın Yeri: Kıymığın bulunduğu bölge ilk değerlendirme noktasıdır. Göz ya da göz kapağına kıymık batmasından şüpheleniliyorsa vakit kaybetmeden aile hekimine, acil bakım merkezine ya da acil servise başvurulmalı. Kıymığın Çeşidi: