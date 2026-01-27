Kredi muslukları açıldı: Esnafa 60 ay vadeli 1 milyon TL finansman

Kamu bankaları, esnaf ve KOBİ'lerin artan nakit ihtiyacına yönelik yeni kredi paketlerini devreye aldı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından açıklanan kampanyalar kapsamında uzun vadeli ve yüksek tutarlı finansman imkanı sunuluyor.

Ziraat Bankası, esnaf ve KOBİ'lere yönelik yeni ticari kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 1 milyon TL'ye kadar kredi kullandırılırken, vade süresi 36 aydan başlayıp 60 aya kadar uzanıyor. Krediler yüzde 3,25 faiz oranıyla sunuluyor.

Esnaflara azami 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem tanınırken, 60 ay vadeli 1 milyon TL'lik kredide aylık taksit tutarı 39 bin 314 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise yaklaşık 2 milyon 358 bin TL seviyesine ulaşıyor.

VakıfBank da esnafa yönelik kredi desteğini sürdürüyor. Banka, TAM Esnaf Destek Kredisi kapsamında 1 milyon TL'ye kadar finansman sağlıyor. Kredi paketinde 1 yıla kadar geri ödemesiz dönem imkânı bulunurken, toplam vade süresi 60 aya kadar çıkabiliyor.

HALKBANK'TAN İŞLETME VE YATIRIM KREDİSİ

Halkbank ise esnaf kredileriyle işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak isteyenlere 1 milyon TL'ye kadar finansman sağlıyor. Banka ayrıca işyeri ve taşıt alımı gibi yatırımlar için 2 milyon 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırıyor.

Krediler, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle ya da doğrudan kullandırım yoluyla sunulabiliyor.