Kredi muslukları açıldı: Esnafa 60 ay vadeli 1 milyon TL finansman

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kamu bankaları esnaf ve KOBİ'ler için yeni kredi paketlerini devreye aldı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından açıklanan destekler kapsamında 1 milyon TL'ye kadar kredi 60 ay vadeyle sunulurken, faiz oranları, geri ödemesiz dönemler ve teminat koşulları bankaya göre değişiyor.

Kamu bankaları, esnaf ve KOBİ'lerin artan nakit ihtiyacına yönelik yeni kredi paketlerini devreye aldı. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından açıklanan kampanyalar kapsamında uzun vadeli ve yüksek tutarlı finansman imkanı sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 60 AY VADELİ KOBİ KREDİSİ

Ziraat Bankası, esnaf ve KOBİ'lere yönelik yeni ticari kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında 1 milyon TL'ye kadar kredi kullandırılırken, vade süresi 36 aydan başlayıp 60 aya kadar uzanıyor. Krediler yüzde 3,25 faiz oranıyla sunuluyor.

Esnaflara azami 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem tanınırken, 60 ay vadeli 1 milyon TL'lik kredide aylık taksit tutarı 39 bin 314 TL olarak hesaplanıyor. Bu kredinin toplam geri ödemesi ise yaklaşık 2 milyon 358 bin TL seviyesine ulaşıyor.

VAKIFBANK'TAN "TAM ESNAF DESTEK KREDİSİ"

VakıfBank da esnafa yönelik kredi desteğini sürdürüyor. Banka, TAM Esnaf Destek Kredisi kapsamında 1 milyon TL'ye kadar finansman sağlıyor. Kredi paketinde 1 yıla kadar geri ödemesiz dönem imkânı bulunurken, toplam vade süresi 60 aya kadar çıkabiliyor.

Esnaflara sabit ve değişken faiz seçenekleri sunulan krediler, işletmelerin nakit akışını rahatlatmayı hedefliyor.

HALKBANK'TAN İŞLETME VE YATIRIM KREDİSİ

Halkbank ise esnaf kredileriyle işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak isteyenlere 1 milyon TL'ye kadar finansman sağlıyor. Banka ayrıca işyeri ve taşıt alımı gibi yatırımlar için 2 milyon 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırıyor.

Krediler, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle ya da doğrudan kullandırım yoluyla sunulabiliyor.

TEMİNAT VE KREDİ NOTU BELİRLEYİCİ

Bankalar, kullandırılacak krediler için teminat talebinde bulunabiliyor. Alınacak işyeri veya araç için ipotek, ticari mallar için fatura istenebiliyor. Vergi borcu bulunmayan ve kredi notu yüksek olan esnafın krediye erişimi daha kolay olurken, başvurular bankaların değerlendirme kriterlerine göre sonuçlandırılıyor.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

🔴Kredi tutarı 500.000 TL olan, 36 ay vadeli bir kredide aylık taksit tutarı 24.302,25 TL'dir. Bu kredinin toplam geri ödemesi 874.881 TL olmaktadır.

🔴Kredi tutarı 750.000 TL olan, 36 ay vadeli bir kredide aylık taksit tutarı 36.453,37 TL'dir. Toplam geri ödeme tutarı 1.312.321,32 TL'dir.

🔴Kredi tutarı 1.000.000 TL olan, 36 ay vadeli bir kredide aylık taksit tutarı 48.604,5 TL'dir. Bu kredide toplam geri ödeme 1.749.762 TL olarak hesaplanmaktadır.

🔴Kredi tutarı 1.000.000 TL olup vade süresi 48 ay olduğunda, aylık taksit tutarı 42.577,02 TL'dir. Toplam geri ödeme tutarı 2.043.696,96 TL'dir.

🔴Kredi tutarı 1.000.000 TL olan ve 60 ay vadeli kullanılan kredide ise aylık taksit tutarı 39.314,34 TL'dir. Bu seçenekte toplam geri ödeme 2.358.860,4 TL'ye ulaşmaktadır.

