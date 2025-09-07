KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste

Anahtar ve küçük eşyalar: Anahtarlık, plastik veya metal eşyalar (başörtüsü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, basit tokalı kemer ve basit piercing hariç).

Elektronik cihazlar: Cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan cihazlar, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, telsiz, çağrı cihazı.

Kesici/delici aletler ve silahlar

Yayın ve kırtasiye malzemeleri: Defter, kitap, dergi, gazete, pergel, açıölçer, cetvel, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı.

Gıda ve içecek: Şeffaf pet şişe içinde su hariç içecek ve yiyecek. Kutu veya şişe içerisinde ilaç da yasak.