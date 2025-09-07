Viral Galeri Viral Liste KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste

KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GK-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste

ÖSYM, 2025 KPSS adayları için sınav kurallarını netleştirdi. Yayımlanan kılavuza göre, sınav salonuna belirli eşyalar ve aksesuarlarla gelmek yasak. Kurallara uymayan adaylar sınava alınmayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:04
KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GA-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste

ÖSYM, 2025-KPSS adayları için sınav kurallarını yayımladı. Kılavuzda, sınav salonuna girişte adayların yanlarında bulunduramayacakları eşyalar tek tek sıralandı. Kurallara uymayan adaylar, sınav günü kesinlikle salona alınmayacak. Sınav güvenliğini sağlamak amacıyla getirilen bu düzenlemeler, adayların sınav öncesinde dikkatle incelemesi gereken en önemli kurallar arasında yer alıyor.

KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GA-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste

Sınav Salonuna Yasaklı Eşyalar

Adaylar, sınav binalarına aşağıdaki eşyalarla giriş yapamayacak:

Kişisel eşyalar: Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, bluetooth ve kablosuz iletişim sağlayan cihazlar.

Takı ve aksesuarlar: Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar.

KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GA-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste

Anahtar ve küçük eşyalar: Anahtarlık, plastik veya metal eşyalar (başörtüsü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, basit tokalı kemer ve basit piercing hariç).

Elektronik cihazlar: Cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan cihazlar, hesap makinesi, fotoğraf makinesi, telsiz, çağrı cihazı.

Kesici/delici aletler ve silahlar

Yayın ve kırtasiye malzemeleri: Defter, kitap, dergi, gazete, pergel, açıölçer, cetvel, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kağıdı.

Gıda ve içecek: Şeffaf pet şişe içinde su hariç içecek ve yiyecek. Kutu veya şişe içerisinde ilaç da yasak.

KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GA-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste

Sadece Şeffaf Su Şişesi İzni Var

KPSS'ye girecek adaylar, sınav salonuna yalnızca tamamen şeffaf ve etiketsiz su şişesi ile girebilecek. Şişe üzerinde yazı veya desen bulunması durumunda aday salona alınmayacak.

KPSS 2025 yasaklı eşyalar: GA-GY oturumuna küpe, yüzük, piercing ve cüzdanla girilir mi? İşte detaylı liste

2025 KPSS Oturum Detayları

7 Eylül Pazar günü yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 120 sorudan oluşacak ve adaylara 130 dakika süre verilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 12.25'te sona erecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Alan Bilgisi Sınavları, 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

13 Eylül Cumartesi, saat 10.15: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri.

13 Eylül Cumartesi, saat 14.45: Hukuk, İktisat ve Maliye.

SON DAKİKA