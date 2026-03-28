Kosova-Türkiye maç biletleri satışta: Misafir tribün kodu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile deplasmanda oynayacağı kritik maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı. 31 Mart'ta oynanacak mücadeleyi tribünden izlemek isteyen Türk taraftarlar, özel erişim kodu işlem yapabilecek.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu, maç için ayrılan misafir tribün biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR? Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre misafir tribün biletleri, Kosova Futbol Federasyonu tarafından belirlenen resmi satış sistemi üzerinden satın alınabiliyor. Bilet almak isteyen taraftarların öncelikle ilgili platformda üyelik oluşturması gerekiyor. Ardından misafir tribün için belirlenen özel erişim kodu ile bilet satın alma işlemi yapılabiliyor.

🔑 MİSAFİR TRİBÜN İÇİN ÖZEL KOD PAYLAŞILDI Kosova Futbol Federasyonu tarafından misafir tribün için özel bir erişim kodu da açıklandı. Türk taraftarların bilet satın alabilmesi için sistemde "KSTRJ1" kodunu kullanması gerekiyor. Bu kod yalnızca misafir tribün için geçerli olacak ve Türk taraftarların ilgili kategoriye erişmesini sağlayacak. Yetkililer, bilet satın alma işlemi sırasında sistemde üyelik oluşturulmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Bilet satış sistemi hakkında temel bilgiler şöyle: Bilgi Detay Maç Kosova – Türkiye Tarih 31 Mart Salı Saat 21.45 Stadyum Fadil Vokrri Stadyumu Bilet satış platformu eu.ebileta.al Misafir tribün kodu KSTRJ1

ℹ️ TARAFTARLARA ERKEN BİLET UYARISI Yetkililer, sınırlı sayıda satışa sunulan misafir tribün biletleri için taraftarların hızlı davranmasının önemli olduğunu belirtiyor. Dünya Kupası yolunda kritik önem taşıyan bu karşılaşmada, Türk taraftarların tribünde takıma destek vermesi bekleniyor.

