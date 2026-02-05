Kore'de yüz nakli olan Survivor Didem Ceran'ın son hali şoke etti

Güney Kore'de yaklaşık 15 saat süren kapsamlı bir estetik operasyonu geçiren eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, adeta bambaşka birine dönüştü. Yüz hatlarını baştan sona yenileyen Ceran'ın ameliyat sonrası ortaya çıkan görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

OPERASYON 15 SAAT SÜRDÜ Şubat 2026'nın başında Güney Kore'de özel bir klinikte ameliyat olan Ceran, yüz yapısının baştan aşağı yenilendiğini açıkladı. İki güne yayılan operasyonun ardından kamera karşısına geçen fenomen isim, değişimin henüz iyileşme sürecinde olduğunu vurguladı.

"KEMİKLER KESİLDİ" Ameliyat sürecini Instagram hesabından detaylarıyla anlatan Ceran, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de geçirdiğim ameliyat daha basit bir işlemdi ama buna rağmen ilk günlerde ciddi ağrılar yaşadım. Kore'de ise bambaşka bir süreçten geçtim. Çene kemiklerim yeniden yapılandırıldı, kemikler kesildi. Çıkan kemik dokusu toz haline getirilip dolgu olarak kullanıldı."

OPERASYON İKİ GÜNE BÖLÜNDÜ Ceran, derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemlerinin yanı sıra, göğsünde yıllar önce patlamış olan silikonların da temizlendiğini açıkladı. Operasyonun ilk gününün 4–5 saat, ikinci gününün ise yaklaşık 10 saat sürdüğünü belirten Ceran, "Çok ağır bir cerrahi geçirdim ama buna rağmen hiç ağrım olmadı" dedi.