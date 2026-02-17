CANLI YAYIN
Konya ve Sakarya’da tarihi gün! 22 bine yakın konutun hak sahipleri belirleniyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Sakarya'da kura çekimi başladı. Konya'daki 15.200 konutluk çekiliş ise saat 11.30'da yapılacak. Sonuçlar gün içinde e-Devlet ve TOKİ sitesinde yayımlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Konya ve Sakarya etaplarında kura süreci bugün yürütülüyor. Sakarya'da hak sahipleri belirlenmeye başlanırken Konya çekilişi için saat 11.30 bekleniyor. Listeler kura tamamlanınca erişime açılacak.

SAKARYA'DA HAK SAHİPLERİ BELİRLENİYOR

TOKİ'nin sosyal konut projesinde 6.633 konut için Sakarya kura çekimi başladı. Noter huzurunda yapılan çekiliş canlı yayınla devam ediyor ve isimler sırayla okunuyor.

SAKARYA KURASI CANLI TAKİP

KONYA KURASI SAAT 11.30'DA

Konya'da 15.200 konut için hak sahipliği çekilişi saat 11.30'da başlayacak. Çekiliş Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur da katılacak.

KONYA KURASI CANLI TAKİP

Kura tamamlandığında:

  • Asil ve yedek listeler ilan edilecek
  • Vatandaşlar kimlik numarasıyla sorgulama yapabilecek
  • Sonuçlar resmi sistemlere yüklenecek
17 ŞUBAT KURA PROGRAMI

İl Konut Sayısı Durum Saat Yer
Sakarya 6.633 Başladı 11.00 Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
Konya 15.200 Başlayacak 11.30 Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi
KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU

16-22 Şubat tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu. Sonraki etap Mersin ve Kırklareli'nde yapılacak. işte bu hafta çekilecek kuralar:

  • 18 Şubat Çarşamba: Mersin - Kırklareli
  • 19 Şubat Perşembe: Diyarbakır
  • 20 Şubat Cuma: Adana - Çanakkale - Gaziantep
  • 21 Şubat Cumartesi: Bursa
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura tamamlandıktan sonra hak sahipliği listeleri iki platformdan yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı sistemine T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak durumunu kontrol edebilecek.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

SSS

TOKİ kuraları ne zamana kadar sürecek?

Kura çekimleri 12 Mart'a kadar devam edecek.

Anahtar teslimleri ne zaman başlayacak?

İlk anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Taksit ödemeleri ne zaman başlar?

Sözleşme imzalandıktan sonraki ay taksit ödemeleri başlatılacak.

