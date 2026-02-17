Konya ve Sakarya’da tarihi gün! 22 bine yakın konutun hak sahipleri belirleniyor
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde Sakarya'da kura çekimi başladı. Konya'daki 15.200 konutluk çekiliş ise saat 11.30'da yapılacak. Sonuçlar gün içinde e-Devlet ve TOKİ sitesinde yayımlanacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Konya ve Sakarya etaplarında kura süreci bugün yürütülüyor. Sakarya'da hak sahipleri belirlenmeye başlanırken Konya çekilişi için saat 11.30 bekleniyor. Listeler kura tamamlanınca erişime açılacak.
SAKARYA'DA HAK SAHİPLERİ BELİRLENİYOR
TOKİ'nin sosyal konut projesinde 6.633 konut için Sakarya kura çekimi başladı. Noter huzurunda yapılan çekiliş canlı yayınla devam ediyor ve isimler sırayla okunuyor.
SAKARYA KURASI CANLI TAKİP
KONYA KURASI SAAT 11.30'DA
Konya'da 15.200 konut için hak sahipliği çekilişi saat 11.30'da başlayacak. Çekiliş Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur da katılacak.
KONYA KURASI CANLI TAKİP
Kura tamamlandığında:
- Asil ve yedek listeler ilan edilecek
- Vatandaşlar kimlik numarasıyla sorgulama yapabilecek
- Sonuçlar resmi sistemlere yüklenecek
17 ŞUBAT KURA PROGRAMI
|İl
|Konut Sayısı
|Durum
|Saat
|Yer
|Sakarya
|6.633
|Başladı
|11.00
|Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi
|Konya
|15.200
|Başlayacak
|11.30
|Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi