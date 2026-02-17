Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Konya ve Sakarya etaplarında kura süreci bugün yürütülüyor. Sakarya'da hak sahipleri belirlenmeye başlanırken Konya çekilişi için saat 11.30 bekleniyor. Listeler kura tamamlanınca erişime açılacak.

TOKİ'nin sosyal konut projesinde 6.633 konut için Sakarya kura çekimi başladı. Noter huzurunda yapılan çekiliş canlı yayınla devam ediyor ve isimler sırayla okunuyor.

KONYA KURASI SAAT 11.30'DA

Konya'da 15.200 konut için hak sahipliği çekilişi saat 11.30'da başlayacak. Çekiliş Selçuklu Belediyesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve canlı yayınlanacak. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur da katılacak.

KONYA KURASI CANLI TAKİP