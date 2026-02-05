CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Konut kredilerinde faiz oranı Şubat ayı itibarıyla yüzde 2,49 seviyesine kadar indi. Bankaların güncel faiz, taksit ve toplam geri ödeme tutarları değişti. 1 milyon TL, 120 ay vadeli kredide aylık taksitler 26 bin TL'den başlıyor.

Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 1

Konut almak isteyenler için kredi cephesinde yeni bir tablo oluştu. Bankalar, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredilerinde yüzde 2,49'dan başlayan faiz oranları sunuyor. Aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankaya göre değişirken, özel, kamu ve katılım bankalarının sunduğu güncel örnek ödeme planları da belli oldu.

Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 2

FAİZİ EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

Güncel verilere göre; en düşük faiz oranı yüzde 2,49 ile Akbank tarafından sunuluyor. Bu oranla 1 milyon TL kredi kullanan bir tüketicinin aylık taksiti 26.273 TL seviyesinde olurken, 10 yılın sonunda toplam geri ödeme 3 milyon 194 bin TL'yi buluyor. Katılım bankalarında ise kar payı oranları yüzde 2,55 ile yüzde 2,79 aralığında değişiyor.

Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 3

KONUT KREDİSİNDE BANKA BANKA ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

Akbank

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,49 26.273,20 TL 3.194.534 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 4

Kuveyt Türk

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,55 26.806,03 TL 3.249.425 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 5

İş Bankası

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,60 27.252,33 TL 3.310.979 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 6

Vakıf Katılım

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,64 27.610,83 TL 3.335.299 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 7

Garanti BBVA

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,69 28.060,70 TL 3.408.884 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 8

Türkiye Finans

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,70 28.150,90 TL 3.397.108 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 9

Ziraat Katılım

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,79 28.966,07 TL 3.489.128 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 10

ING

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%3,54 35.953,04 TL 4.337.048 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 11

QNB

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,64 27.610,83 TL 3.338.549 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 12

Halkbank

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,69 28.060,70 TL 3.404.086 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 13

TEB

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,85 29.512,73 TL 3.567.804 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 14

Alternatif Bank

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%2,89 29.878,54 TL 3.608.084 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 15

Ziraat Bankası

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%3,19 32.654,09 TL 3.943.590 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 16

ICBC Bank Turkey

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%3,42 34.815,50 TL 4.197.544 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 17

Şekerbank

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%3,58 36.333,58 TL 4.379.629 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 18

DenizBank

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%3,81 38.533,65 TL 4.649.138 TL
Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları 19

Anadolubank

Faiz Oranı Aylık Taksit Toplam Ödeme
%4,29 43.179,35 TL 5.206.092 TL
Mobil uygulamalarımızı indirin