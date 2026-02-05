Konut kredisinde faizler değişti: İşte banka banka örnek ödeme planları

Konut almak isteyenler için kredi cephesinde yeni bir tablo oluştu. Bankalar, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredilerinde yüzde 2,49'dan başlayan faiz oranları sunuyor. Aylık taksit ve toplam geri ödeme tutarları bankaya göre değişirken, özel, kamu ve katılım bankalarının sunduğu güncel örnek ödeme planları da belli oldu.

FAİZİ EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ HANGİ BANKADA?

Güncel verilere göre; en düşük faiz oranı yüzde 2,49 ile Akbank tarafından sunuluyor. Bu oranla 1 milyon TL kredi kullanan bir tüketicinin aylık taksiti 26.273 TL seviyesinde olurken, 10 yılın sonunda toplam geri ödeme 3 milyon 194 bin TL'yi buluyor. Katılım bankalarında ise kar payı oranları yüzde 2,55 ile yüzde 2,79 aralığında değişiyor.