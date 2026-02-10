CANLI YAYIN
Konut kredileri düştü: 26 bin TL’ye kira öder gibi ev sahibi olun

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Konut kredisi faizleri gerilerken kamu bankalarında aylık oran yüzde 2.49 seviyesine indi. 1 milyon TL kredide taksitler yaklaşık 26 bin TL'ye düşerek, kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sağladı. Faiz indirimi toplam geri ödemede 547 bin liralık maliyet avantajı oluşturdu. İşte bankaların yeni hesap tablosu…

Merkez Bankası'nın son faiz indirimleri ve enflasyonda gerileme beklentisi, konut kredisi maliyetlerine yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre, sektörde yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93'e düşerken, kamu bankalarının sunduğu oranlar yüzde 2.5'in altına indi. Faizlerdeki gerileme kredi geri ödemelerinde ciddi maliyet farkı oluşturdu.

KONUT KREDİSİ FAİZİ %2.49'A DÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son dönemde politika faizini toplam 900 baz puan düşürerek yüzde 46'dan yüzde 37'ye çekmesi, kredi maliyetlerinde düşüşü hızlandırdı. Yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93'e gerileyerek Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Sektörde ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2.99 olarak kaydedildi. Kamu bankaları konut kredisi aylık faiz oranını yüzde 2.49 seviyesine kadar çekti.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre, faiz indirim sürecinin başladığı 24 Temmuz 2025 öncesinde yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 43.61, aylık faiz ise yüzde 3.63 seviyesindeydi. 30 Ocak 2026 itibarıyla yıllık ortalama yüzde 35.93'e, aylık ortalama yüzde 2.99'a düşen faizlerde yaklaşık 7.68 puanlık gerileme gerçekleşti.

1 MİLYON TL KREDİDE FAİZ YÜKÜ AZALDI

Aylık yüzde 2.99 faiz ve 120 ay vadeyle kullanılan 1 milyon TL konut kredisinde aylık ödeme yaklaşık 30 bin 798 TL oluyor. Toplam geri ödeme ise yaklaşık 3 milyon 695 bin TL'ye ulaşıyor.

6 ay önce aynı kredi için aylık ödeme 36 bin 810 TL, toplam ödeme ise yaklaşık 4 milyon 417 bin TL seviyesindeydi. Böylece son 6 ayda toplam faiz yükünde yaklaşık 722 bin TL azalma oluştu.

KAMU BANKALARINDA EK AVANTAJI

Aylık faiz oranının yüzde 2.49 seviyesine düşmesiyle birlikte, 120 ay vadede 1 milyon TL kredi kullanan vatandaşın aylık ödemesi yaklaşık 26 bin 273 TL'ye geriliyor. Toplam geri ödeme ise yaklaşık 3 milyon 152 bin TL oluyor.

Bu oranlar, sektör ortalamasına göre aylık yaklaşık 4 bin 525 TL, toplamda ise yaklaşık 547 bin TL tasarruf sağlıyor. Ayrıca aylık faiz oranındaki her 0.2 puanlık düşüş, 1 milyon TL kredide toplam maliyeti yaklaşık 215 bin TL azaltıyor.

FAİZDE YIL SONU BEKLENTİSİ %2 SEVİYESİNDE

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut finansmanı maliyetlerinin aylık bazda yüzde 2.5'in altına indiğinin belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkanı sağlayacaktır."

BDDK'nın yeni düzenlemesiyle birinci el ve ikinci el konut ayrımının kaldırılmasının sektör açısından önemli bir adım olduğunu belirten Arslan, uygulamanın özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için destek içerdiğini ifade etti. İkinci veya üçüncü konut alımlarında kredi sınırlamalarının sürdüğünü belirterek sıfır olmayan ancak belirli yaş aralığındaki konutlar için de finansman imkanı sunulduğunu dile getirdi.

Ekonomide enflasyonun gerileme sürecinin konut sektörüne de yansıdığını belirten Arslan, "Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankası'nda da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankası'nın bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır." ifadelerine yer verdi.

1 MİLYON TL'LİK KONUT KREDİSİNDE ÖDEME TABLOSU BELLİ OLDU

Banka Faiz (%) Vade (Ay) Taksit (TL) Toplam Ödeme (TL)
Halkbank 2.49 120 26.273 3.152.784
Vakıfbank 2.54 120 26.717 3.206.037
İş Bankası 2.50 120 26.361 3.163.414
QNB Bank 2.59 120 27.162 3.259.550
Akbank 2.54 120 30.162 3.619.533
Garanti 2.69 120 28.060 3.367.284
TEB 2.69 120 28.060 3.367.284
Sektör Ort. 2.99 120 30.798 3.695.719
