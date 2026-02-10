Konut kredileri düştü: 26 bin TL’ye kira öder gibi ev sahibi olun

KAMU BANKALARINDA EK AVANTAJI Aylık faiz oranının yüzde 2.49 seviyesine düşmesiyle birlikte, 120 ay vadede 1 milyon TL kredi kullanan vatandaşın aylık ödemesi yaklaşık 26 bin 273 TL'ye geriliyor. Toplam geri ödeme ise yaklaşık 3 milyon 152 bin TL oluyor.

Bu oranlar, sektör ortalamasına göre aylık yaklaşık 4 bin 525 TL, toplamda ise yaklaşık 547 bin TL tasarruf sağlıyor. Ayrıca aylık faiz oranındaki her 0.2 puanlık düşüş, 1 milyon TL kredide toplam maliyeti yaklaşık 215 bin TL azaltıyor.

FAİZDE YIL SONU BEKLENTİSİ %2 SEVİYESİNDE Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, konut finansmanı maliyetlerinin aylık bazda yüzde 2.5'in altına indiğinin belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkanı sağlayacaktır."

BDDK'nın yeni düzenlemesiyle birinci el ve ikinci el konut ayrımının kaldırılmasının sektör açısından önemli bir adım olduğunu belirten Arslan, uygulamanın özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için destek içerdiğini ifade etti. İkinci veya üçüncü konut alımlarında kredi sınırlamalarının sürdüğünü belirterek sıfır olmayan ancak belirli yaş aralığındaki konutlar için de finansman imkanı sunulduğunu dile getirdi.