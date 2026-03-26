Milyoner’de tüyler ürperten hayat hikayesi: Ruhsatını aldı ve annesini boşattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 45 yaşındaki Nuray Türkmen, anlattığı yaşam öyküsüyle izleyenleri derinden etkiledi. 14 yaşında evlendirildiğini, 15 yaşında anne olduğunu söyleyen Türkmen, yıllarca süren şiddetin ardından kızının avukat olarak ilk müvekkili olduğunu anlattı.

atv ekranlarının yıllardır zirveden inmeyen ve para ödülleriyle dikkat çeken bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 26 Mart 2026 Perşembe akşamı izleyiciye büyük heyecanlı anlar sundu. Yarışmacı Nuray Türkmen, hayatının en zor dönemlerini samimi bir şekilde anlattı. Şanlıurfa doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Türkmen, erken yaşta evlendirilmesinden kızlarıyla birlikte verdiği yaşam mücadelesine kadar birçok detayı paylaştı.

14 YAŞINDA EVLENDİ, 15 YAŞINDA ANNE OLDU

Lise mezunu olan ve İstanbul'da waffle dükkanı işleten Nuray Türkmen, hayatının dönüm noktalarının çok erken yaşlarda başladığını söyledi. Türkmen, 14 yaşında görücü usulüyle evlendirildiğini ve henüz çocuk sayılabilecek bir yaşta anne olduğunu şu sözlerle anlattı:

"14 yaşında görücü usulü evlendirildim. 15 yaşında anne oldum. Çok zor bir evlilikti. Şiddetin ve zor günlerin olduğu bir dönemdi."

Ardından kısa aralıklarla üç kız çocuğu dünyaya getirdiğini ifade eden Türkmen, o günleri anlatırken henüz hayatı tanımaya çalıştığı bir yaşta üç çocuk büyütmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"ÇOCUKLARIM BANA ANNE DEĞİL, NURAY DEDİ"

Nuray Türkmen, kızlarıyla kurduğu ilişkinin alışılmışın dışında olduğunu söyledi. Kızlarının kendisine hiçbir zaman "anne" diye hitap etmediğini, aralarındaki bağın daha çok arkadaşlık gibi olduğunu anlattı. Türkmen, o yılları şöyle özetledi:

"Üç tane arkadaş geldi hayatıma. Bana anne demediler. Ben de onlara evlat diyemedim. Hep arkadaş gibi büyüdük. Hala bana 'Nuray' derler."

Bu sözler stüdyoda şaşkınlık yaratırken, sunucu Oktay Kaynarca da bu durumun aslında farklı ama güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade etti.

"İLK MÜVEKKİLİM ANNEMDİ"

Türkmen'in hikayesinin en dikkat çekici kısmı ise büyük kızının avukat olduktan sonra yaşanan bir olay oldu. Yıllar süren şiddetin ardından, büyük kızı hukuk eğitimini tamamlayıp ruhsatını aldı. O gün yaşananları anlatan Türkmen, kızının kendisine söylediği sözleri şöyle aktardı:

"Bir gün geldi ve 'Ruhsatımı aldım' dedi. Sonra da 'Bitti, seni boşuyorum' dedi. İlk müvekkili bendim."

Mahkemede yaşanan bir an ise salondaki herkesi şaşırttı. Hakim, olaylara tanık olan kızın dinlenmesini istediğinde genç kadın ayağa kalkarak şöyle konuştu:

"Ben hem avukatıyım hem de evlilik birliğinden olan kızıyım."

"GEÇMİŞTEKİ NURAY'DAN ÖZÜR DİLERİM"

Nuray Türkmen, geçmişe dönme şansı olsa genç yaşındaki kendisine söylemek istediği tek bir cümle olduğunu belirtti.

"Geçmişe dönüp o zamanki Nuray'a bir şey söyleyecek olsam, 'özür dilerim' derdim. Böyle bir hayat yaşamamalıydı."

KIZLARIYLA BİRLİKTE İŞLETME KURDU

Türkmen, bugün hayatını kızlarıyla birlikte kurdukları işletmelerle sürdürdüğünü söyledi. Bayrampaşa'da waffle kafe işleten Türkmen ailesi, şu anda iki şubede faaliyet gösteriyor. Anne ve kızları işletmeyi birlikte yönetiyor. İş bölümünü paylaşarak çalıştıklarını söyleyen Türkmen, bugün geldiği noktayı şu sözlerle anlattı:

"Üç kızımla birlikte güzel bir yolculuk içindeyiz. Küçük bir kafemiz vardı. Sonra ikinci şubeyi açtık. Hep birlikte çalışıyoruz."

"BU SORUN HALA DEVAM EDİYOR"

Türkmen, erken yaşta evlilik ve aile içi şiddetin hala birçok kadının yaşadığı bir sorun olduğuna dikkat çekti. Bu durumun sadece belirli bir kültüre ya da eğitim seviyesine bağlı olmadığını vurgulayan Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece belli bir kültürde olmuyor. Üniversite mezunu insanlarda da görüyorum. Doktora yapan insanların da zor günler yaşadığını duyuyorum."

Nuray Türkmen'in anlattıkları, zor şartlara rağmen hayata tutunmanın ve çocuklarıyla birlikte yeni bir yaşam kurmanın mümkün olduğunu gösteren bir hikaye olarak dikkat çekti. Erken yaşta başlayan zorlu bir hayatın ardından bugün kızlarıyla birlikte çalışan Türkmen, yaşadıklarını anlatırken tek bir cümleyle özetledi:

"Zor bir hayat yaşadık ama şimdi birlikte ayakta duruyoruz."

YARIŞMADA "CEMAL SÜREYA" SORUSU

Programın ilerleyen bölümünde yarışmacı Gizem'e Türk edebiyatından bir soru yöneltildi. Soru, Cemal Süreya'nın "Aşk" adlı şiirinin ilk dizesiyle ilgiliydi.

İŞTE O SORU

"Cemal Süreya'nın 'Aşk' adlı şiirinin ilk dizesinde 'Şimdi sen kalkıp gidiyorsun' dendikten sonra söylenen hangisidir?"

A: Git

B: Gitme

C: Gidemezsin

D: Gitmemelisin

TELEFON JOKERİ KULLANDI

Sorudan emin olamayan yarışmacı Gizem, telefon jokerini kullanmaya karar verdi. Çocukluk arkadaşı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mustafa Enes Karabacak'ı aradı. 30 saniyelik sürede arkadaşından yardım isteyen Gizem, şiirin devamını hatırlamaya çalıştı. Telefonda verilen cevap "Gitme" oldu. Gizem de bu cevaba güvenerek B şıkkını seçti.

❗ DOĞRU CEVAP "GİT" ÇIKTI

Ancak doğru cevap A şıkkı "Git" oldu. Oktay Kaynarca, Cemal Süreya'nın şiirinden şu dizeleri okuyarak doğru cevabı açıkladı:

"Şimdi sen kalkıp gidiyorsun.
Git.
Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar."

📚 "BİR CEMAL SÜREYA KİTABI AL"

Yanlış cevabın ardından Oktay Kaynarca, yarışmacıya esprili bir tavsiyede bulundu.

"Buradan gider gitmez bir Cemal Süreya kitabı alıp başucuna koy."

Yarışmacı Gizem ise bu sözlere gülerek şu karşılığı verdi:

"Ben Enes'in başucuna koymayı düşünüyorum."

Programda yaşanan bu anlar hem yarışmacılar hem de izleyiciler için eğlenceli ve unutulmaz bir bölüm olarak kayda geçti.

