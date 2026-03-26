Milyoner’de tüyler ürperten hayat hikayesi: Ruhsatını aldı ve annesini boşattı

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 23:07 Son Güncelleme: 26 Mart 2026 23:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan 45 yaşındaki Nuray Türkmen, anlattığı yaşam öyküsüyle izleyenleri derinden etkiledi. 14 yaşında evlendirildiğini, 15 yaşında anne olduğunu söyleyen Türkmen, yıllarca süren şiddetin ardından kızının avukat olarak ilk müvekkili olduğunu anlattı.

atv ekranlarının yıllardır zirveden inmeyen ve para ödülleriyle dikkat çeken bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 26 Mart 2026 Perşembe akşamı izleyiciye büyük heyecanlı anlar sundu. Yarışmacı Nuray Türkmen, hayatının en zor dönemlerini samimi bir şekilde anlattı. Şanlıurfa doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Türkmen, erken yaşta evlendirilmesinden kızlarıyla birlikte verdiği yaşam mücadelesine kadar birçok detayı paylaştı.

14 YAŞINDA EVLENDİ, 15 YAŞINDA ANNE OLDU Lise mezunu olan ve İstanbul'da waffle dükkanı işleten Nuray Türkmen, hayatının dönüm noktalarının çok erken yaşlarda başladığını söyledi. Türkmen, 14 yaşında görücü usulüyle evlendirildiğini ve henüz çocuk sayılabilecek bir yaşta anne olduğunu şu sözlerle anlattı: "14 yaşında görücü usulü evlendirildim. 15 yaşında anne oldum. Çok zor bir evlilikti. Şiddetin ve zor günlerin olduğu bir dönemdi."

Ardından kısa aralıklarla üç kız çocuğu dünyaya getirdiğini ifade eden Türkmen, o günleri anlatırken henüz hayatı tanımaya çalıştığı bir yaşta üç çocuk büyütmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"ÇOCUKLARIM BANA ANNE DEĞİL, NURAY DEDİ" Nuray Türkmen, kızlarıyla kurduğu ilişkinin alışılmışın dışında olduğunu söyledi. Kızlarının kendisine hiçbir zaman "anne" diye hitap etmediğini, aralarındaki bağın daha çok arkadaşlık gibi olduğunu anlattı. Türkmen, o yılları şöyle özetledi: "Üç tane arkadaş geldi hayatıma. Bana anne demediler. Ben de onlara evlat diyemedim. Hep arkadaş gibi büyüdük. Hala bana 'Nuray' derler." Bu sözler stüdyoda şaşkınlık yaratırken, sunucu Oktay Kaynarca da bu durumun aslında farklı ama güçlü bir bağ oluşturduğunu ifade etti.