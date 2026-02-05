CANLI YAYIN
Kıyamet Buzulu beklenenden hızlı eriyor: Bilim insanlarından 150 metrelik bariyer planı

Batı Antarktika'daki Thwaites Buzulu'nun erimesi, küresel deniz seviyesi artışının yüzde 4'ünü oluşturuyor. Bilim insanları, buzulun altından gelen sıcak akıntıları kesmek için deniz tabanına sabitlenecek 150 metrelik bir perde planı öneriyor.

"Kıyamet Buzulu" olarak bilinen Thwaites Buzulu'ndaki hızlanan erime, deniz seviyeleri açısından küresel riskleri artırıyor. Uluslararası bir araştırma ekibi, buz raflarının altına ulaşan sıcak okyanus sularını engellemeyi amaçlayan büyük ölçekli bir mühendislik projesini gündeme taşıdı. Plan, erimenin yavaşlatılmasını hedefliyor.

THWAİTES BUZULU NEDEN KRİTİK?

Batı Antarktika Buz Örtüsü üzerinde yer alan Thwaites, yaklaşık 192 bin km2'lik alanıyla dünyanın en büyük ve en istikrarsız buzullarından biri olarak tanımlanıyor. Mevcut buz kaybı, küresel deniz seviyesi yükselişinin yüzde 4'üne karşılık geliyor. Euro News haberine göre; buzulun tam çökmesi halinde deniz seviyesinin 65 santimetre artabileceği hesaplanıyor.

DENİZ ALTINA PERDE PROJESİ

Araştırmacılar, deniz tabanına sabitlenecek yaklaşık 152 metre yüksekliğinde ve 80 kilometre uzunluğunda bir perdeyle sıcak akıntıların buzul altına girişini sınırlamayı amaçlıyor. Proje, sera gazı azaltımının tek başına buzulun dengelenmesi için yeterli olmayabileceği görüşüne dayanıyor.

Cambridge, Chicago ve New York üniversiteleri ile Alfred Wegener Enstitüsü ve çeşitli mühendislik kuruluşları projede yer alıyor. Üç yıllık program kapsamında prototiplerin Norveç fiyortlarında test edilmesi, malzeme ve sabitleme sistemlerinin değerlendirilmesi planlanıyor. Çalışmalar için 10 milyon dolarlık kaynak hedefleniyor.

BUZULUN ALTINA SONDAJ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İngiltere ve Güney Kore'den bilim insanları, Thwaites Buzulu'nun daha önce ölçüm yapılmamış bir bölümünde sıcak suyla sondaj gerçekleştirecek. Amaç, okyanus suyunun buzu alttan nasıl erittiğini doğrudan gözlemlemek ve gerçek zamanlı veriler toplamak.

GERÇEK ZAMANLI VERİLER TAKİP EDİLECEK

Sondaj sonrası yerleştirilecek ölçüm cihazları, Iridium uyduları üzerinden en az bir yıl boyunca günlük veri iletecek. Bu verilerin, deniz seviyesindeki olası artış hızını daha net hesaplamaya yardımcı olması bekleniyor.

İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu'nda fiziksel okyanus bilimci olan Dr. Peter Davis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yüzeyin 1000 metre altında bulunan buzulların üzerinde sıcak okyanus suyunun ne gibi etkiler yarattığını neredeyse gerçek zamanlı olarak izleyeceğiz." dedi. Bu çalışmanın, deniz seviyelerinin ne kadar hızlı yükselebileceğini anlamak için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

