Kıyamet Buzulu beklenenden hızlı eriyor: Bilim insanlarından 150 metrelik bariyer planı

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 11:42 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Batı Antarktika'daki Thwaites Buzulu'nun erimesi, küresel deniz seviyesi artışının yüzde 4'ünü oluşturuyor. Bilim insanları, buzulun altından gelen sıcak akıntıları kesmek için deniz tabanına sabitlenecek 150 metrelik bir perde planı öneriyor.

"Kıyamet Buzulu" olarak bilinen Thwaites Buzulu'ndaki hızlanan erime, deniz seviyeleri açısından küresel riskleri artırıyor. Uluslararası bir araştırma ekibi, buz raflarının altına ulaşan sıcak okyanus sularını engellemeyi amaçlayan büyük ölçekli bir mühendislik projesini gündeme taşıdı. Plan, erimenin yavaşlatılmasını hedefliyor.

THWAİTES BUZULU NEDEN KRİTİK? Batı Antarktika Buz Örtüsü üzerinde yer alan Thwaites, yaklaşık 192 bin km2'lik alanıyla dünyanın en büyük ve en istikrarsız buzullarından biri olarak tanımlanıyor. Mevcut buz kaybı, küresel deniz seviyesi yükselişinin yüzde 4'üne karşılık geliyor. Euro News haberine göre; buzulun tam çökmesi halinde deniz seviyesinin 65 santimetre artabileceği hesaplanıyor.

DENİZ ALTINA PERDE PROJESİ Araştırmacılar, deniz tabanına sabitlenecek yaklaşık 152 metre yüksekliğinde ve 80 kilometre uzunluğunda bir perdeyle sıcak akıntıların buzul altına girişini sınırlamayı amaçlıyor. Proje, sera gazı azaltımının tek başına buzulun dengelenmesi için yeterli olmayabileceği görüşüne dayanıyor.

Cambridge, Chicago ve New York üniversiteleri ile Alfred Wegener Enstitüsü ve çeşitli mühendislik kuruluşları projede yer alıyor. Üç yıllık program kapsamında prototiplerin Norveç fiyortlarında test edilmesi, malzeme ve sabitleme sistemlerinin değerlendirilmesi planlanıyor. Çalışmalar için 10 milyon dolarlık kaynak hedefleniyor.