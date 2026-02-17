Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe spora başladı! İşte o anlar

2016'da evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Ünlü çift şimdi de minik oğullarını jimnastiğe yazdırdı. Başak Dizer'in kurstan paylaştığı son görüntülerde Kurt Efe'nin enerjisi ve yeteneği dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanışan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, şimdi de çocuklarının gelişimi için attıkları adımla gündemde.

🎬 SETTEN AİLE HAYATINA UZANAN YOL Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanışan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle birlikte bambaşka bir heyecan yaşadı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Tatlıtuğ ve Dizer, o günden bu yana oğullarının gelişimini öncelik haline getirdi.

🤸‍♂️SPORA ERKEN ADIM Bu yaklaşımın bir parçası olarak çift, Kurt Efe'yi küçük yaşta jimnastiğe başlattı. Başak Dizer'in daha önce yaptığı paylaşımlarda da minik Efe'nin kursa büyük bir istekle katıldığı görülmüştü.