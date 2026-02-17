CANLI YAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe spora başladı! İşte o anlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2016'da evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Ünlü çift şimdi de minik oğullarını jimnastiğe yazdırdı. Başak Dizer'in kurstan paylaştığı son görüntülerde Kurt Efe'nin enerjisi ve yeteneği dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanışan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında hayatlarını birleştirmişti. 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, şimdi de çocuklarının gelişimi için attıkları adımla gündemde.

🎬 SETTEN AİLE HAYATINA UZANAN YOL

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin setinde tanışan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle birlikte bambaşka bir heyecan yaşadı. İlk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Tatlıtuğ ve Dizer, o günden bu yana oğullarının gelişimini öncelik haline getirdi.

🤸‍♂️SPORA ERKEN ADIM

Bu yaklaşımın bir parçası olarak çift, Kurt Efe'yi küçük yaşta jimnastiğe başlattı. Başak Dizer'in daha önce yaptığı paylaşımlarda da minik Efe'nin kursa büyük bir istekle katıldığı görülmüştü.

Jimnastik salonundaki görüntüler, bu ilginin tesadüf olmadığını gösteriyor. Çünkü Kurt Efe hem hareketleri dikkatle izliyor hem de kısa sürede uygulayabiliyor.

📱BAŞAK DİZER'DEN YENİ KARELER

Dizer'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçiler, Kurt Efe'nin enerjisine ve hareketlere olan yatkınlığına övgü dolu yorumlar yaptı. Ünlü çiftin oğullarının gelişimi için attığı bu adım, sosyal medyada takdirle karşılandı.

Henüz çok küçük yaşta olmasına rağmen spora olan ilgisiyle dikkat çeken Kurt Efe'nin ilerleyen yıllarda bu alanda nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

