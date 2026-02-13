CANLI YAYIN
Kısa sürede eriyen Gözde Seda Altuner sırrını açıkladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncu Gözde Seda Altuner, zayıflama sürecine dair merak edilenleri samimi bir şekilde anlattı. Ünlü isim, doktor kontrolünde "o meşhur iğnelerden" birini kullandığını itiraf ederek dikkat çekti.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Gözde Seda Altuner, takipçilerinden gelen "Nasıl zayıfladın?" sorularına samimiyetle yanıt verdi. Altuner, "Evet, o meşhur iğneyi ben de kullandım" diyerek hızlı kilo kaybının arkasındaki yöntemi itiraf etti.

Ünlü oyuncu, bu tür tıbbi müdahalelerin kesinlikle bir uzman denetiminde olması gerektiğini vurguladı. Kendi sürecinin de doktor gözetiminde ilerlediğini belirterek, bilinçsiz kullanımın tehlikelerine dikkat çekti.

"SADECE SPOR VE DİYETLE OLMAZDI"

Süreci dürüstçe değerlendiren Altuner, sadece sağlıklı beslenme ve sporla bu kadar hızlı bir sonuç alınamayacağını ifade etti:

"Dürüst olmak gerekirse, sadece sağlıklı beslenip düzenli spor yapmakla bu kadar hızlı kilo verilmezdi."

"HAYATINIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ"

Zayıflama uğruna sağlık riskleri alınmaması gerektiğini söyleyen oyuncu, uyarısının dozunu artırarak; doktor kontrolü olmadan bu yöntemi uygulayanların ciddi sağlık sorunları yaşayabileceğini, hatta bunun ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.

Altuner, zayıf görünmekten ziyade sağlıklı kalmanın asıl hedef olması gerektiğini hatırlatarak; "Zayıflamanın bir anlamı yok, sağlıklı kalmak önemli" dedi.

GÖZDE SEDA ALTUNER?

Altuner, 16 Haziran 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 38 yaşındaki Sinema ve dizi film oyuncusu, senaryo yazarı Gözde Seda Altuner, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro eğitimi aldı.

Gözde Seda Altuner, kamera önü oyunculuğuna 2005 yılında "Ev Hapsi" dizisinde rol alarak başladı. Son dönemde "Kocan Kadar Konuş: Diriliş" ve "Celal İle Ceren" filmlerinde yer aldı. 2020 yılında "Sadakatsizler" dizisi kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

