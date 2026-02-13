Kısa sürede eriyen Gözde Seda Altuner sırrını açıkladı

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Gözde Seda Altuner, takipçilerinden gelen "Nasıl zayıfladın?" sorularına samimiyetle yanıt verdi. Altuner, "Evet, o meşhur iğneyi ben de kullandım" diyerek hızlı kilo kaybının arkasındaki yöntemi itiraf etti.

Ünlü oyuncu, bu tür tıbbi müdahalelerin kesinlikle bir uzman denetiminde olması gerektiğini vurguladı. Kendi sürecinin de doktor gözetiminde ilerlediğini belirterek, bilinçsiz kullanımın tehlikelerine dikkat çekti.

"SADECE SPOR VE DİYETLE OLMAZDI"

Süreci dürüstçe değerlendiren Altuner, sadece sağlıklı beslenme ve sporla bu kadar hızlı bir sonuç alınamayacağını ifade etti:

"Dürüst olmak gerekirse, sadece sağlıklı beslenip düzenli spor yapmakla bu kadar hızlı kilo verilmezdi."