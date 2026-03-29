Kış lastiği zorunluluğu uzatıldı mı? İşte bakanlığın yeni takvimi

Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 10:06 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği netleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre 15 Kasım'da başlayan uygulama, bu yıl 15 Nisan'da sona erecek. Süre 5 aya çıkarılırken, şehirlerarası yollarda ticari araçlar için zorunluluk devam ediyor; kurala uymayan sürücülere ise 5 bin 856 lira ceza uygulanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı son düzenlemeyle zorunlu kış lastiği uygulamasının süresi yeniden belirlendi. Her yıl belirli tarihler arasında uygulanan zorunluluk, yeni kararla birlikte daha geniş bir zaman dilimini kapsayacak şekilde güncellendi.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERECEK? Daha önce 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunlu kış lastiği kullanımı, yapılan düzenleme ile erkene çekildi ve süresi uzatıldı. Buna göre uygulama 15 Kasım'da başladı ve 15 Nisan itibarıyla sona erecek. Böylece kış lastiği zorunluluğu toplamda 5 aylık bir dönemi kapsayacak.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU? Yeni düzenlemeye göre kış lastiği kullanımı, şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olmaya devam ediyor. Özel araçlar için ise doğrudan bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak yetkililer, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanılmasını önemle tavsiye ediyor.

Öte yandan il sınırları içindeki uygulama yetkisi valiliklere bırakılmış durumda. Valilikler, belirlenen tarih aralığını bir ay öncesine çekebiliyor ya da bir ay sonrasına uzatabiliyor.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANIYOR Denetimlerde kış lastiği takmadığı tespit edilen araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor. 2026 yılı itibarıyla bu ceza 5 bin 856 lira olarak uygulanıyor. Yetkililer, sürücülerin güncel duyuruları takip etmesi ve özellikle uzun yolculuklar öncesinde araçlarını mevsim koşullarına uygun hale getirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.