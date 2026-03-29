Kış geri dönüyor: Doğu Anadolu’da kar, batıda fırtına! 8 il için sarı kod

Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 09:09 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, yeni haftaya yağış, fırtına ve yer yer karın etkili olacağı bir hava sistemiyle giriyor. Önümüzdeki 24 saatten itibaren yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına riski öne çıkıyor; yüksek kesimlerde ise kar ve çığ tehlikesi gündemde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, yurt genelinde hava koşullarının sertleşeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri öne çıkıyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK İç kesimlerin yüksek noktalarında ve zamanla Doğu Anadolu'da yağışın türü değişiyor. Bu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle doğu illerinde hava koşullarının kış şartlarına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN BÖLGELER Meteoroloji verilerine göre yağışların Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman ve Elazığ çevreleri de riskli bölgeler arasında gösteriliyor. Bu alanlarda ani sel, su baskını ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ALTINA İNİYOR Batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle iç kesimlerde hissedilir bir serinlemeyi beraberinde getirecek.