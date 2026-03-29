CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Kış geri dönüyor: Doğu Anadolu’da kar, batıda fırtına! 8 il için sarı kod

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, yeni haftaya yağış, fırtına ve yer yer karın etkili olacağı bir hava sistemiyle giriyor. Önümüzdeki 24 saatten itibaren yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına riski öne çıkıyor; yüksek kesimlerde ise kar ve çığ tehlikesi gündemde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri, yurt genelinde hava koşullarının sertleşeceğine işaret ediyor. Önümüzdeki 24 saat boyunca Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, aralıklı yağışlar etkili olacak. Yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri öne çıkıyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK

İç kesimlerin yüksek noktalarında ve zamanla Doğu Anadolu'da yağışın türü değişiyor. Bu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Özellikle doğu illerinde hava koşullarının kış şartlarına yaklaşacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN BÖLGELER

Meteoroloji verilerine göre yağışların Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Adıyaman ve Elazığ çevreleri de riskli bölgeler arasında gösteriliyor. Bu alanlarda ani sel, su baskını ve yerel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ALTINA İNİYOR

Batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinin altına ineceği öngörülüyor. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle iç kesimlerde hissedilir bir serinlemeyi beraberinde getirecek.

RÜZGAR YER YER FIRTINAYA DÖNECEK

Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde kısa süreli fırtına etkili olacak. Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgar hızının 50 ila 80 kilometreye ulaşması bekleniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ RİSKİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi sürüyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

8 İL İÇİN "SARI KODLU" UYARI

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji'den gelen son bilgiler doğrultusunda 8 il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı. Kuzeybatı kesimlerde etkisini artırması beklenen yağışların Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimleri ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

YENİ HAFTADA YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji'nin haftalık tahminlerine göre Türkiye, yeni haftaya geniş çaplı bir yağışlı sistemle giriyor. Haftanın ilk gününde yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olacak.

HAFTA ORTASINDA YENİ SİSTEM GELİYOR

Salı günü bazı bölgelerde yağışın etkisi azalsa da Karadeniz'in iç kesimleri ve Kıyı Ege'de yağış devam edecek. Çarşamba günü ise Ege kıyıları ve Marmara'nın batısından yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapması bekleniyor. Bu sistemle birlikte yağışların yeniden geniş alanlara yayılacağı öngörülüyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRecek

Perşembe ve cuma günleriyle birlikte yağışlı hava neredeyse tüm yurtta etkili olacak. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde sağanaklar öne çıkarken, Doğu Anadolu'da çığ riski varlığını sürdürecek. Hafta sonu da yağışların devam etmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ŞEHİR BAZINDA NASIL OLACAK?

Hafta boyunca en yüksek sıcaklıkların Ankara'da 7 ila 16, İstanbul'da 14 ila 16, İzmir'de 16 ila 19, Antalya'da 20 ila 22 ve Erzurum'da 9 ila 12 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer; ani sel, su baskını, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyor. Özellikle çığ riski bulunan bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması ve güncel uyarıların takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

🌧️ BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

BölgeİlSıcaklıkHava Durumu
MarmaraÇanakkale14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MarmaraEdirne13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Marmaraİstanbul12°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak
MarmaraKocaeli12°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak
EgeAfyonkarahisar10°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak
EgeDenizli13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak
Egeİzmir16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak
EgeMuğla12°CSağanak ve gök gürültülü sağanak
AkdenizAdana20°CParçalı bulutlu, yerel kuvvetli sağanak
AkdenizAntalya18°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak
AkdenizHatay16°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak
AkdenizMersin20°CYer yer kuvvetli sağanak
İç AnadoluAnkara11°CYağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık
İç AnadoluEskişehir9°CYağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık
İç AnadoluKonya13°CAralıklı yağmur ve sağanak
İç AnadoluNevşehir12°CGece saatlerinden sonra sağanak
Batı KaradenizBolu10°CYağmur, karla karışık yağmur ve kar
Batı KaradenizDüzce12°CSağanak yağışlı
Batı KaradenizKastamonu14°CYağmur ve sağanak
Batı KaradenizZonguldak12°CYerel kuvvetli sağanak
Orta-Doğu KaradenizAmasya19°CAralıklı sağanak
Orta-Doğu KaradenizArtvin22°CYağmur, yüksekleri karla karışık
Orta-Doğu KaradenizSamsun16°CÖğleden sonra sağanak
Orta-Doğu KaradenizTrabzon13°CYağmur, yüksekleri karla karışık
Doğu AnadoluErzurum9°CYağmur ve karla karışık yağmur
Doğu AnadoluKars10°CYağmur, zamanla kar
Doğu AnadoluMalatya13°CSağanak yağışlı
Doğu AnadoluVan10°CYağmur, karla karışık yağmur
Güneydoğu AnadoluDiyarbakır15°CÖğleden sonra sağanak
Güneydoğu AnadoluGaziantep11°CYağmur ve sağanak
Güneydoğu AnadoluSiirt14°CYerel kuvvetli sağanak
Güneydoğu AnadoluŞanlıurfa15°CÖğleden sonra sağanak
Mobil uygulamalarımızı indirin