Kırmızı kalp, yeşil kemik dostu! Soğan türleri arasındaki şaşırtan farklar

Bebek (İnci) Soğan: Küçük ve hafif tatlıdır. Güveç ve şiş yemeklerde bütün halde kullanılır. Genellikle soyulmuş ve dondurulmuş olarak satılır.

Arpacık Soğanı: Teknik olarak klasik soğan değildir. Sarı soğan ile sarımsak arası hafif bir aromaya sahiptir. Salata soslarında ve hafif tariflerde tercih edilir.

Tatlı Soğan: Sarı soğana benzer ancak daha az acıdır. Fırın ve kızartma ve soğan halkası gibi tariflerde sıkça kullanılır.