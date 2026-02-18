CANLI YAYIN
Keremcem'den Survivor Bayhan'a övgü: "Şarkımı benden iyi söylüyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Survivor 2026'nın dikkat çeken yarışmacılarından Keremcem, adaya veda ettikten sonra hem açıklamaları hem de samimi itiraflarıyla gündemden düşmüyor. Yarışma sürecinde sabahları vazgeçemediği sirkeli su rutini için özel olarak izin istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, eski takım arkadaşı Bayhan hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Kimse Bilmez, O Hayat Benim ve Aşk Oyunu ile hafızalara kazınan, müzik kariyeriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Keremcem, bu sezon Survivor 2026 ile adından sıkça söz ettirdi. Dominik macerasına veda etmesine rağmen gündemden düşmeyen ünlü isim, son açıklamalarıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

"ŞARKIMI BENDEN İYİ SÖYLEDİ"

Katıldığı galada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Keremcem, yarışmadaki takım arkadaşı Bayhan'a da övgüler yağdırdı. Bayhan'ın performansından çok etkilendiğini belirten sanatçı, bir de itirafta bulundu.

"Bayhan inanılmaz şarkı söylüyor" diyen Keremcem, sözlerine şöyle devam etti: "Biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Benim şarkımı benden daha iyi söyledi. Bayhan çok tatlı, çok çalışkan ve her ortama uyum sağlayabilen bir insan. Ondan ve adadan çok güzel anılarla döndüm."

"ACUN ABİ İLE PAZARLIK YAPTIM"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerle de kimsenin bilmediği bir yönünü açıklamıştı.

Sağlıklı yaşam takıntısıyla bilinen Keremcem, Survivor'ın katı kurallarını esnetmek için bizzat Acun Ilıcalı ile masaya oturduğunu itiraf etti. Yıllardır her sabah uyguladığı özel küründen vazgeçemeyen sanatçı, Dominik şartlarında bu malzemeleri bulamayacağını anlayınca önlemini Türkiye'deyken almış.

SİRKELİ SU RUTİNİ

Keremcem, o ilginç süreci şu sözlerle anlattı:

"Acun Abi'yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları 'sirkeli su içmem lazım' dedim ve izin verdi. İçine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içtiğim özel bir karışımım var. Ancak ada yaşamı, zorlu parkurlar ve açlık mücadelesi derken bu rutine vakit bulamadım. Pazarlığımız kağıt üzerinde kaldı."

Ünlü şarkıcının fit kalma sırrı olan ve yanından ayırmak istemediği o karışımın içeriği ise tam bir şifa deposu:

Elma Sirkesi: Metabolizma hızlandırıcı.

Çörek Otu: Bağışıklık desteği.

Keten Tohumu: Lif kaynağı ve sindirim düzenleyici.

Chia Tohumu: Uzun süreli tokluk hissi.