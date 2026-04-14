Kerem Aktürkoğlu'ndan babalık müjdesi | Eşinden böyle öğrenmiş

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 10:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl, çocuk gelişimci Ceren Azak'la hayatını birleştiren yıldız golcü, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ilk bebeklerini beklediklerini müjdeledi.

Sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de fırtınalar estiren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu kez saha dışındaki büyük bir mutlulukla gündemde. 2025 yılının Eylül ayında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, babalık heyecanı yaşıyor.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU Geçtiğimiz yıl çocuk gelişimci Ceren Azak ile hayatını birleştiren Aktürkoğlu, ilk bebeklerini beklediklerini bizzat açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan videoda duygularını paylaşan başarılı kanat oyuncusu, haberi aldığı anı şu sözlerle özetledi: "Eşim bana milli takım dönüşünde söylemişti. O an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor, ne tepki vereceğini bilemiyor. Geçmişte baba olanlar 'Şu an pek bir şey anlamıyorsun, doğduktan sonra anlayacaksın' diyorlar. Şu an o tatlı heyecan var."

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN" Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve gösterişten kaçındığını belirten milli yıldız, iyi dileklerini de ihmal etmedi: "Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip eylesin; Allah isteyen herkese de nasip eylesin. Bunun böyle gösteriş gibi olmasını çok istemediğimden böyle..."

Taraftarlardan Tebrik Yağmuru Fenerbahçe kadrosuna katıldığı günden bu yana performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Kerem Aktürkoğlu'nun bu mutlu haberi, sarı-lacivertli camiada ve spor dünyasında büyük sevinç yarattı. Sosyal medya üzerinden binlerce taraftar, genç çifte tebrik mesajları yağdırdı.

CEREN AZAK KİMDİR? Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile evliliğiyle gündeme gelen Ceren Azak, çocuk gelişimi alanında uzman bir eğitimcidir. Kocaeli'de yaşadığı bilinen Azak, 2024'te nişanlandığı Kerem Aktürkoğlu ile 2025 yılında dünyaevine girmiştir. Mesleki kariyerine eğitim alanında devam eden Azak, çocuk gelişimi üzerine çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun babalık müjdesi sonrası hayranları arama motorlarına sarıldı. İşte başarılı futbolcu ve ailesi hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları: Kerem Aktürkoğlu baba mı oluyor? Evet. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Azak, ilk bebeklerini beklediklerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu mutlu haber, kısa sürede spor camiasında ve taraftarlar arasında büyük bir sevinç yarattı. Kerem Aktürkoğlu'nun eşi Ceren Azak kimdir, ne iş yapıyor? 1996 doğumlu olan Ceren Azak, eğitim hayatının ardından kariyerine çocuk gelişimi uzmanı ve eğitimcisi olarak devam etmektedir. Aktürkoğlu ile olan birlikteliğini Mayıs 2025'te resmiyete dökmüştür. Kerem Aktürkoğlu ne zaman evlendi? Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, eşi Ceren Azak ile Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen, ailesi ve yakın dostlarının katıldığı sade ama şık bir törenle dünyaevine girmiştir. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye ne zaman transfer oldu? Galatasaray'daki unutulmaz performansının ardından kısa bir süre Portekiz'in Benfica ekibinde top koşturan yıldız oyuncu, Eylül 2025'te Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe kadrosuna dahil olmuştur.