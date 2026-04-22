Kazancının çoğunu işine yatırdı! Fatih Ürek’in mirasıyla ilgili ablasından açıklama

Genç yaşlardan itibaren sahneye adım atan Ürek, yıllar içinde hem şarkıcılığı hem de televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Eğlenceli kişiliği, sahne enerjisi ve güçlü sesiyle tanınan sanatçı, aynı zamanda tiyatrocu ve sunucu kimlikleriyle de tanınır. Uzun yıllardır televizyon dünyasında da yer alan Ürek, çeşitli eğlence programlarının sunuculuğunu üstlenmiş, şov dünyasındaki enerjik tavırlarıyla dikkat çekmiştir.

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir memur çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınan Ürek, sanat hayatına henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yaparak başlamıştır.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Fatih Ürek, 2015 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile yaklaşık 30 kilo vererek büyük bir değişim yaşamıştı. Bu operasyonun ardından hem sağlığına kavuşan hem de imajını yenileyen sanatçı, bu süreci izleyicileriyle şeffaf bir şekilde paylaşmıştı.

MÜZİK KARİYERİ VE ALBÜMLERİ

Fatih Ürek, müzik kariyerine 1990'lı yıllarda adım atmış ve kısa sürede büyük bir çıkış yakalamıştır. Sanatçının en çok bilinen şarkıları arasında "Sus", "Hadi Hadi", "Hayde" ve "Afra Tafra" yer almaktadır.