Kazancının çoğunu işine yatırdı! Fatih Ürek’in mirasıyla ilgili ablasından açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi

30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in ardından kamuoyunu meşgul eden miras tartışmalarına aileden ilk net açıklama geldi. Sanatçının ablası Selvi Ürek, milyonluk mal varlığının nasıl bölüştürüleceğini detaylı bir şekilde anlattı.

30 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan ünlü sanatçı Fatih Ürek, geride bıraktığı mirasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor...

Sosyal medyada ve televizyon programlarında mirasın iki kız kardeşi arasında paylaşıldığına dair çıkan iddialara, sanatçının ablası Selvi Ürek'ten jet yalanlama geldi. Selvi Ürek, kamuoyunda dolaşan "iki kardeş paylaştı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mirasın yasal haritasını net bir dille çizdi.

"ÖNCELİĞİMİZ VERGİ VE KREDİ BORÇLARINI ÖDEMEK"

Ürek, hak sahiplerinin 4 kişi olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Ben, kız kardeşim Nurgül Ürek ve vefat eden ablam Sevgi Salgın'ın iki kızı hak sahibidir. Aile içinde ne varsa her şey 4 eşit paya bölünecek. İntikale bile daha başvurmadık. Borçları da vardı. Önceliğimiz vergi ve kredi borçlarını ödemek. Kazancının yüzde 70'ini kostümlerine harcamış. Bodrum'daki evinin üst katını ise penthouse'a çevirmiş ve büyük harcamalar yapmış. Milyonlarca dolarlık eşyalarla donatmış."

SAHNE KOSTÜMLERİYLE EĞİTİME YARDIM

Selvi Ürek, kardeşinin iyi yaşamı sevdiğini ve sahne kostümlerine çok para harcadığını açıkladı:

"Tek sahne kostümüne 100 bin TL'ye yakın öderdi. 40 yıldır da sahnedeydi. Ayrıca yardımseverdi ve çok öğrenci okuttu. Kendi kazandı, kendi harcadı. Kostümleri satılıp, eğitim kurumları ve hayvanlara yardım edilecek. Sanatçı dostlarıyla bir yardım gecesi düzenleyeceğiz. Hastalığı öncesi hazırladığı 2 şarkıyı yayınlayıp elde edilecek geliri ise çocukların eğitimine bağışlayacağız."

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

İşte Fatih Ürek'in o çok konuşulan mal varlığı:

170 milyon TL değerinde, içi ultra lüks eşyalarla döşeli dev mülk.

Ataşehir'de toplamda 5 adet değerli daire.

6 milyon TL değerinde özel araç.

Bankada yüklü miktarda nakit ile değerli pırlanta ve altın mücevherat koleksiyonu.

FATİH ÜREK KİMDİR, NERELİ?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir memur çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Çocukluk yıllarında ailesiyle birlikte Bursa'ya taşınan Ürek, sanat hayatına henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yaparak başlamıştır.

Genç yaşlardan itibaren sahneye adım atan Ürek, yıllar içinde hem şarkıcılığı hem de televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Eğlenceli kişiliği, sahne enerjisi ve güçlü sesiyle tanınan sanatçı, aynı zamanda tiyatrocu ve sunucu kimlikleriyle de tanınır. Uzun yıllardır televizyon dünyasında da yer alan Ürek, çeşitli eğlence programlarının sunuculuğunu üstlenmiş, şov dünyasındaki enerjik tavırlarıyla dikkat çekmiştir.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Fatih Ürek, 2015 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile yaklaşık 30 kilo vererek büyük bir değişim yaşamıştı. Bu operasyonun ardından hem sağlığına kavuşan hem de imajını yenileyen sanatçı, bu süreci izleyicileriyle şeffaf bir şekilde paylaşmıştı.

MÜZİK KARİYERİ VE ALBÜMLERİ

Fatih Ürek, müzik kariyerine 1990'lı yıllarda adım atmış ve kısa sürede büyük bir çıkış yakalamıştır. Sanatçının en çok bilinen şarkıları arasında "Sus", "Hadi Hadi", "Hayde" ve "Afra Tafra" yer almaktadır.

