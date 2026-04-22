Kazancının çoğunu işine yatırdı! Fatih Ürek’in mirasıyla ilgili ablasından açıklama
30 Ocak'ta hayatını kaybeden Fatih Ürek'in ardından kamuoyunu meşgul eden miras tartışmalarına aileden ilk net açıklama geldi. Sanatçının ablası Selvi Ürek, milyonluk mal varlığının nasıl bölüştürüleceğini detaylı bir şekilde anlattı.
Sosyal medyada ve televizyon programlarında mirasın iki kız kardeşi arasında paylaşıldığına dair çıkan iddialara, sanatçının ablası Selvi Ürek'ten jet yalanlama geldi. Selvi Ürek, kamuoyunda dolaşan "iki kardeş paylaştı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, mirasın yasal haritasını net bir dille çizdi.
"ÖNCELİĞİMİZ VERGİ VE KREDİ BORÇLARINI ÖDEMEK"
Ürek, hak sahiplerinin 4 kişi olduğunu şu sözlerle ifade etti:
"Ben, kız kardeşim Nurgül Ürek ve vefat eden ablam Sevgi Salgın'ın iki kızı hak sahibidir. Aile içinde ne varsa her şey 4 eşit paya bölünecek. İntikale bile daha başvurmadık. Borçları da vardı. Önceliğimiz vergi ve kredi borçlarını ödemek. Kazancının yüzde 70'ini kostümlerine harcamış. Bodrum'daki evinin üst katını ise penthouse'a çevirmiş ve büyük harcamalar yapmış. Milyonlarca dolarlık eşyalarla donatmış."
SAHNE KOSTÜMLERİYLE EĞİTİME YARDIM
Selvi Ürek, kardeşinin iyi yaşamı sevdiğini ve sahne kostümlerine çok para harcadığını açıkladı:
"Tek sahne kostümüne 100 bin TL'ye yakın öderdi. 40 yıldır da sahnedeydi. Ayrıca yardımseverdi ve çok öğrenci okuttu. Kendi kazandı, kendi harcadı. Kostümleri satılıp, eğitim kurumları ve hayvanlara yardım edilecek. Sanatçı dostlarıyla bir yardım gecesi düzenleyeceğiz. Hastalığı öncesi hazırladığı 2 şarkıyı yayınlayıp elde edilecek geliri ise çocukların eğitimine bağışlayacağız."
SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI
İşte Fatih Ürek'in o çok konuşulan mal varlığı:
170 milyon TL değerinde, içi ultra lüks eşyalarla döşeli dev mülk.
Ataşehir'de toplamda 5 adet değerli daire.
6 milyon TL değerinde özel araç.
Bankada yüklü miktarda nakit ile değerli pırlanta ve altın mücevherat koleksiyonu.