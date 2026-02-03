Kayseri ve Zonguldak’ta kuralar çekildi: 9 bin konutun hak sahipleri belli oldu
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Zonguldak'ta 1.872, Kayseri'de ise 7.562 konut için yürütülen çekilişler sona erdi. Belirtilen salonlarda çekilen kuralar noter huzurunda gerçekleştirildi. Vatandaşlar süreci TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı takip etti. İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede Zonguldak ve Kayseri etabı tamamlandı. İki ilde toplam 9 bin 434 konutu kapsayan programda, hak sahipliği belirleme işlemleri noter gözetiminde yürütüldü. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi yayın kanallarından anlık olarak paylaşıldı. Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı "toki.gov.tr" adresi üzerinden vatandaşların erişimine açıldı.
KURA PROGRAMI SAAT 11.00'DE BAŞLADI
TOKİ'nin duyurduğu programa göre kura çekimleri saat 11.00 itibarıyla başladı. Zonguldak ve Kayseri'de hak sahipleri belli oldu. Etaplara ilişkin konut sayıları ve program detayları TOKİ tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda uygulanıyor.
🔴 Kayseri: 7.562 konut - Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu
⚪ Zonguldak: 1.872 konut - Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
KAYSERİ KURASI TEKRAR İZLE
ZONGULDAK KURASI TEKRAR İZLE
HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
KAYSERİ SOSYAL KONUT DAĞILIMI
|KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020
|6020
|KAYSERİ AKKIŞLA 70
|70
|KAYSERİ BÜNYAN 100
|100
|KAYSERİ DEVELİ 300
|300
|KAYSERİ FELAHİYE 35
|35
|KAYSERİ HACILAR 74
|74
|KAYSERİ ÖZVATAN 150
|150
|KAYSERİ PINARBAŞI 29
|29
|KAYSERİ SARIOĞLAN 158
|158
|KAYSERİ SARIZ 26
|26
|KAYSERİ TOMARZA 142
|142
|KAYSERİ YAHYALI 300
|300
|KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158
|158
ZONGULDAK SOSYAL KONUT DAĞILIMI
|ZONGULDAK MERKEZ (KİLİMLİ) 300
|300
|ZONGULDAK BEYCUMA 60
|60
|ZONGULDAK ALAPLI 120
|120
|ZONGULDAK ÇAYCUMA 100
|100
|ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR 47
|47
|ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU 100
|100
|ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE 100
|100
|ZONGULDAK DEVREK 300
|300
|ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 100
|100
|ZONGULDAK EREĞLİ 250
|250
|ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ 38
|38
|ZONGULDAK EREĞLİ KANDİLLİ 100
|100
|ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI 63
|63
|ZONGULDAK GÖKÇEBEY 100
|100
|ZONGULDAK KOZLU 94
|94
KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura sürecinin ardından asil ve yedek hak sahibi listeleri TOKİ'nin duyuru ekranlarında yayımlanıyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarasıyla aşağıdaki kanallar üzerinden hak sahipliği durumunu kontrol edebiliyor:
📍 TOKİ resmi internet sitesi: toki.gov.tr
📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr
ANAHTAR TESLİMİ MART 2027'DE
TOKİ'nin paylaştığı takvime göre kura programı 12 Mart tarihine kadar farklı illerde devam edecek. Proje kapsamındaki konutlar için anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.