Kayseri ve Zonguldak’ta kuralar çekildi: 9 bin konutun hak sahipleri belli oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Zonguldak'ta 1.872, Kayseri'de ise 7.562 konut için yürütülen çekilişler sona erdi. Belirtilen salonlarda çekilen kuralar noter huzurunda gerçekleştirildi. Vatandaşlar süreci TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı takip etti. İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede Zonguldak ve Kayseri etabı tamamlandı. İki ilde toplam 9 bin 434 konutu kapsayan programda, hak sahipliği belirleme işlemleri noter gözetiminde yürütüldü. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi yayın kanallarından anlık olarak paylaşıldı. Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı "toki.gov.tr" adresi üzerinden vatandaşların erişimine açıldı.

KURA PROGRAMI SAAT 11.00'DE BAŞLADI

TOKİ'nin duyurduğu programa göre kura çekimleri saat 11.00 itibarıyla başladı. Zonguldak ve Kayseri'de hak sahipleri belli oldu. Etaplara ilişkin konut sayıları ve program detayları TOKİ tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda uygulanıyor.

🔴 Kayseri: 7.562 konut - Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu
Zonguldak: 1.872 konut - Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu

KAYSERİ KURASI TEKRAR İZLE

ZONGULDAK KURASI TEKRAR İZLE

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

KAYSERİ SOSYAL KONUT DAĞILIMI

KAYSERİ MERKEZ (MELİKGAZİ,KOCASİNAN,TALAS, İNCESU) 6020 6020
KAYSERİ AKKIŞLA 70 70
KAYSERİ BÜNYAN 100 100
KAYSERİ DEVELİ 300 300
KAYSERİ FELAHİYE 35 35
KAYSERİ HACILAR 74 74
KAYSERİ ÖZVATAN 150 150
KAYSERİ PINARBAŞI 29 29
KAYSERİ SARIOĞLAN 158 158
KAYSERİ SARIZ 26 26
KAYSERİ TOMARZA 142 142
KAYSERİ YAHYALI 300 300
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 158 158

ZONGULDAK SOSYAL KONUT DAĞILIMI

ZONGULDAK MERKEZ (KİLİMLİ) 300 300
ZONGULDAK BEYCUMA 60 60
ZONGULDAK ALAPLI 120 120
ZONGULDAK ÇAYCUMA 100 100
ZONGULDAK ÇAYCUMA KARAPINAR 47 47
ZONGULDAK ÇAYCUMA NEBİOĞLU 100 100
ZONGULDAK ÇAYCUMA PERŞEMBE 100 100
ZONGULDAK DEVREK 300 300
ZONGULDAK DEVREK ÇAYDEĞİRMENİ 100 100
ZONGULDAK EREĞLİ 250 250
ZONGULDAK EREĞLİ GÜLÜÇ 38 38
ZONGULDAK EREĞLİ KANDİLLİ 100 100
ZONGULDAK EREĞLİ ORMANLI 63 63
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 100 100
ZONGULDAK KOZLU 94 94
KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sürecinin ardından asil ve yedek hak sahibi listeleri TOKİ'nin duyuru ekranlarında yayımlanıyor. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numarasıyla aşağıdaki kanallar üzerinden hak sahipliği durumunu kontrol edebiliyor:

📍 TOKİ resmi internet sitesi: toki.gov.tr
📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

ANAHTAR TESLİMİ MART 2027'DE

TOKİ'nin paylaştığı takvime göre kura programı 12 Mart tarihine kadar farklı illerde devam edecek. Proje kapsamındaki konutlar için anahtar teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Hak sahipliği kesinleşen vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ay başlatılıyor ve ödeme planı sözleşme sürecine göre şekilleniyor.

