Viral Galeri Viral Liste KASIM ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ | Okullarda 1. ara tatil ne zaman başlayacak?

Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, kasım ayında ders temposuna kısa bir mola verecek. Bu yıl ki ara tatil, hafta sonu günleriyle birleşince toplamda 9 güne uzayacak. Yılın ilk ara tatili olarak planlanan bu süreçte öğrenciler hem dinlenme hem de ikinci dönemin yoğun temposuna hazırlanma fırsatı bulacak. Peki Kasım ara tatili hangi tarihler arasında yapılacak ve okullar ne zaman kapanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.11.2025 09:32
Ekim ayının son günleri yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli gözünü 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademik takvimine göre Kasım ara tatili bu yıl da haftasonlarıyla birleşerek toplamda 9 gün sürecek. İşte MEB'in belirlemiş olduğu çalışma takviminden detaylar...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bakanlık takvimine göre 1. dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Tatil, 8 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 16 Kasım Pazar günü sona erecek. Böylece öğrenciler, tam 9 gün boyunca okula ara vererek dinlenme imkânı bulacak. Tatilin ardından 17 Kasım Pazartesi günü ders zili yeniden çalacak.

YARIYIL TATİLİ OCAK AYINDA

Kasım tatilinin ardından öğrenciler için ikinci molanın adresi yarıyıl tatili olacak. 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak olan sömestr tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu iki haftalık arada hem dinlenecek hem de ikinci döneme hazırlık yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL MART AYINDA

Eğitim yılının ikinci ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerin Ramazan Bayramı'na denk gelmesiyle, öğrenciler bu dönemde birleşen tatiller sayesinde daha uzun bir mola yaşayacak.

19 Mart Perşembe günü arife, 20 Mart Cuma günü ise bayramın ilk günü olacak. Hafta sonuyla birleştiğinde, bu dönem öğrenciler için neredeyse bir haftalık ek tatil anlamına geliyor.

