KASIM ARA TATİL BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ | Okullarda 1. ara tatil ne zaman başlayacak?

YARIYIL TATİLİ OCAK AYINDA

Kasım tatilinin ardından öğrenciler için ikinci molanın adresi yarıyıl tatili olacak. 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak olan sömestr tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu iki haftalık arada hem dinlenecek hem de ikinci döneme hazırlık yapacak.