“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 22:58 Son Güncelleme: 19 Şubat 2026 23:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde bankacılığı bırakıp taksiciliğe başlayan Burak Yılmaz programa damga vurdu. İşte o anlar…

atv ekranlarının yıllardır zirveden inmeyen ve para ödülleriyle dikkat çeken bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 19 Şubat Perşembe akşamı izleyiciye büyük heyecanlı anlar sundu. Yarışmanın bugünkü bölümünde Burak Yılmaz adlı yarışmacı hikayesiyle dikkat çekti.

🎓 ORDU'DAN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE UZANAN YOL Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz kasabasından olduğunu belirten Burak Yılmaz, lise yıllarını Ünye ile Tekkiraz arasında gidip gelerek geçirdiğini aktardı. 2008 yılında Galatasaray Üniversitesi'ni kazandığını, 2014'te mezun olduğunu ve 2015 yılı mart ayında bankacılığa başladığını söyledi.

Bankacılık sürecinde sistemin işleyişini ve yenilik geliştirmeyi öğrendiğini ifade eden Yılmaz, kurumsal hayatın kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını dile getirdi.

🚕 "KARİYER MOLASI VERDİM" Yaklaşık 10 yıllık bankacılık kariyerine ara verdiğini belirten Yılmaz, bu süreci bir "kariyer molası" olarak tanımladığını söyledi. Önce üç aylık bir dinlenme süreci geçirdiğini, ardından taksiciliğe başladığını ifade etti.