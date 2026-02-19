CANLI YAYIN
“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her perşembe ve pazar akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde bankacılığı bırakıp taksiciliğe başlayan Burak Yılmaz programa damga vurdu. İşte o anlar…

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 1

atv ekranlarının yıllardır zirveden inmeyen ve para ödülleriyle dikkat çeken bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 19 Şubat Perşembe akşamı izleyiciye büyük heyecanlı anlar sundu. Yarışmanın bugünkü bölümünde Burak Yılmaz adlı yarışmacı hikayesiyle dikkat çekti.

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 2

🎓 ORDU'DAN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİNE UZANAN YOL

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz kasabasından olduğunu belirten Burak Yılmaz, lise yıllarını Ünye ile Tekkiraz arasında gidip gelerek geçirdiğini aktardı. 2008 yılında Galatasaray Üniversitesi'ni kazandığını, 2014'te mezun olduğunu ve 2015 yılı mart ayında bankacılığa başladığını söyledi.

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 3

Bankacılık sürecinde sistemin işleyişini ve yenilik geliştirmeyi öğrendiğini ifade eden Yılmaz, kurumsal hayatın kendisine önemli tecrübeler kazandırdığını dile getirdi.

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 4

🚕 "KARİYER MOLASI VERDİM"

Yaklaşık 10 yıllık bankacılık kariyerine ara verdiğini belirten Yılmaz, bu süreci bir "kariyer molası" olarak tanımladığını söyledi. Önce üç aylık bir dinlenme süreci geçirdiğini, ardından taksiciliğe başladığını ifade etti.

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 5

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 6

☕ YENİ HEDEFLER: BARİSTALIK VE PAZARCILIK

Taksiciliğin bu sürecin ilk adımı olduğunu belirten Yılmaz, ilerleyen dönemde baristalık yapmak istediğini ifade etti. Kariyerine başlamadan önce bu deneyimi yaşayamadığını ve içinde kaldığını söyledi. Ayrıca pazarcılık yapmayı planladığını, bu konuda yolculuk sırasında bir yolcusuyla sohbet ettiğini aktardı.

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 7

🎭 KAYNARCA'DAN SAHAYA DAİR DEĞERLENDİRME

Programda Burak Yılmaz'ın hikayesini değerlendiren Oktay Kaynarca, insanlarla temasın önemine vurgu yaptığını belirtti. Samimi oyuncuların çoğunlukla sahadan geldiğini ifade eden Kaynarca, gerçek hayat deneyiminin mesleki performansa katkı sağladığını dile getirdi.

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 8

💰 30 BİN LİRALIK SORU HEYECAN YARATTI

Programın ilerleyen dakikalarında 30 bin lira değerindeki soru yarışmacı Cansel'in karşısına çıktı. Oktay Kaynarca'nın yönelttiği soruda, "Bulunduğunuz yerde 1440 dakika önce günlerden çarşamba idiyse, 2880 dakika sonra günlerden ne olacaktır?" ifadeleri yer aldı

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 9

📞 TELEFON JOKERİNİ TERCİH ETTİ

Soru karşısında zorlandığını belirten Cansel, telefon joker hakkını kullanmak istediğini söyledi. Yarışmacı, 30 saniyelik süre içinde net bir yanıt alamadı. Süre dolduktan sonra Cansel son kararının "Perşembe" olduğunu açıkladı.

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 10

İŞTE O SORU

"Bulunduğunuz yerde 1440 dakika önce günlerden 'çarşamba' idiyse, 2880 dakika sonra günlerden ne olacaktır?"

A) Perşembe

B) Cumartesi

C) Pazartesi

D) Çarşamba

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 11

👀 SOSYAL MEDYADA YORUMLAR GELDİ

Cansel'in matematik temelli bu soruda joker kullanması sosyal medyada da konuşuldu. Bazı izleyiciler basit bir zaman hesabında joker tercih edilmesini eleştirdi. Ancak pek çok kullanıcı da yarışma atmosferinde heyecanın düşünmeyi zorlaştırabileceğini belirterek yarışmacıya destek verdi.

“Kariyer molası” dedi, taksici oldu! Milyoner’de herkesi şaşırtan hayat hikayesi 12

