Kargolar 28-29 Ekim’de teslimat yapacak mı? Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, kapalı mı olacak? PTT, MNG, ARAS Kargo...

Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kargoların çalışma düzeni oldu. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak ancak özel sektörde özellikle kargo firmalarının mesai planı vatandaşların takibinde. Gönderi veya teslimat yapacak olanlar bu iki günlük planlamaya göre hareket edecek.