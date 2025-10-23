Viral Galeri Viral Liste Kargolar 28-29 Ekim’de teslimat yapacak mı? Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, kapalı mı olacak? PTT, MNG, ARAS Kargo...

Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim'in yarım gün tatil olmasıyla birlikte, 'Kargolar çalışıyor mu?' sorusu gündeme taşındı. 29 Ekim'in resmi tatil ilan edilmesi nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak ancak vatandaşların gözü özel sektörün, özellikle de kargo firmalarının çalışma planlarında. Peki çarşamba günü kargo dağıtımı yapılacak mı, kargolar açık mı? İşte Cumhuriyet Bayramı öncesi kargo çalışma saatlerine dair ayrıntılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 11:54
Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde kargoların çalışma düzeni oldu. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak ancak özel sektörde özellikle kargo firmalarının mesai planı vatandaşların takibinde. Gönderi veya teslimat yapacak olanlar bu iki günlük planlamaya göre hareket edecek.

28 EKİM SALI GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Salı günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar, borsa, PTT ve kargo firmaları yarım gün hizmet verecek.

Kargo şirketleri sabah saatlerinden öğleye kadar dağıtım yapacak ardından mesaiye ara verecek. Ancak bazı özel şubeler yoğunluk durumuna göre inisiyatif kullanarak öğleden sonra da hizmet verebilir.

29 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Kargo firmalarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yurtiçi Kargo'nun önceki yıllarda 29 Ekim'de şube ve acentelerini kapattığı ancak 444 99 99 numaralı çağrı merkezi üzerinden 09.00–18.00 saatleri arasında destek verdiği biliniyor.

Aras Kargo da geçmiş yıllarda Cumhuriyet Bayramı'nda hizmet vermemişti; bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.

MNG Kargo'nun da önceki yıllarda olduğu gibi 29 Ekim'de çalışmaması öngörülüyor.

PTT Kargo ise genellikle hafta içi 08.30–12.30 ve 13.30–17.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak resmi tatil günlerinde dağıtım yapılmıyor.

