Karanlık bir kulübede 11 saat! Çağla Şıkel’den sınırları zorlayan deneyim

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 15:29 Son Güncelleme: 17 Şubat 2026 15:31 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ekranların ve podyumların yıllara meydan okuyan ismi Çağla Şıkel, son dönemde kendini adadığı kişisel gelişim yolculuğuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sağlıklı yaşam ve disiplini hayatının merkezine koyan ünlü sunucu, 11 saat boyunca karanlık bir kulübede kilitli kaldığı deneyimini anlattı.

Çağla Şıkel, katıldığı bir YouTube programında 11 saat süren sıra dışı meditasyon deneyimini anlattı. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Şıkel, sağlıklı yaşam ve disiplinli rutinleriyle biliniyor. Spor, dengeli beslenme ve zihinsel farkındalık konularına verdiği önemle dikkat çeken ünlü sunucu, son dönemde meditasyon çalışmalarına ağırlık verdiğini belirtiyor.

"YEMEK YOK, TUVALET YOK" Şıkel, deneyimlediği zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Karanlık bir kulübede 11 saat kaldım. Çok mu? 11 güne kadar ilerleyen bir meditasyon. Ben 11 saat durabildim. Dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmedim. Sadece dur. Durduğunda nasılsın? Kendinden hoşlandığın ve hoşlanmadığın yönler ortaya çıkıyor. O an sadece kalp atışlarını duyuyorsun. Geriliyorsun ama önceden hazırlanıyorsun. Telsiz var. Üzerine kilitliyorlar."

Zihinsel sınırlarını zorladığını ifade eden Şıkel'in sözleri, sosyal medyada ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar deneyimi "cesur" ve "iradenin son noktası" olarak yorumlarken, bazıları ise yöntemi oldukça sert ve zorlayıcı buldu.