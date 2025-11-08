Karabağ Zaferi'nin 5. yılına damga vuran kareler! Türk askeri ve SİHA’lardan gövde gösterisi
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgaline son veren 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yıl dönümünü başkent Bakü'de askeri geçit töreniyle kutladı. Düzenlenen askeri geçit töreninde Türk askeri ve 'Bayraktar TB-2', 'AKINCI' Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), EREN roket sistemi, TRG-300 Kasırga çok namlulu roketatar sistemi ve 6 'F-16' savaş uçağı da yer aldı. İşte damga vuran kareler...
