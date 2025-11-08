Viral Galeri Viral Liste Karabağ Zaferi'nin 5. yılına damga vuran kareler! Türk askeri ve SİHA’lardan gövde gösterisi

Karabağ Zaferi'nin 5. yılına damga vuran kareler! Türk askeri ve SİHA’lardan gövde gösterisi

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgaline son veren 2. Karabağ Savaşı'nın 5. yıl dönümünü başkent Bakü'de askeri geçit töreniyle kutladı. Düzenlenen askeri geçit töreninde Türk askeri ve 'Bayraktar TB-2', 'AKINCI' Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), EREN roket sistemi, TRG-300 Kasırga çok namlulu roketatar sistemi ve 6 'F-16' savaş uçağı da yer aldı. İşte damga vuran kareler...

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da 30 yıllık Ermenistan işgaline son vermesinin üzerinden 5 yıl geçti. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 Kasım Zafer Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenledi.

Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif katıldı. Töreni Erdoğan, Aliyev ve Şerif birlikte izledi.

Üç ülkenin milli marşlarının seslendirilmesiyle başlayan törenin ardından 44 günlük savaşta şehit düşen askerlerin aziz hatırasına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Şahbaz'ın konuşmalarından sonra Türk askerlerinin de yer aldığı geçit töreni gerçekleştirildi.

Törende, Azerbaycan ordusunun kara, hava ve özel kuvvet unsurları geçiş yaptı. Ayrıca 44 günlük savaşta kullanılan modern askeri teçhizat ve zırhlı araçlar da sergilendi. Geçit töreninde "Hero-120" ve "SkyStriker Block 4" Taktiksel Dolaşım Mühimmatları ilk kez tanıtılırken, beşinci nesil "IceBreaker" seyir füzesi kompleksi de geçitte yer aldı.

Hazar Denizi'ne demirleyen savaş gemileri de gösteriye katılırken, Hava Kuvvetleri uçakları tören alanı üzerinde Azerbaycan bayrağının renkleriyle duman izi bıraktı.

