Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan'a son görev!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı... Poyraz Karayel'in Sefer'i olarak hafızalarımıza kazınan başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında kalbine yenik düştü. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

'Poyraz Karayel' dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, önceki gece yarısı evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze programı da netleşti. Oyuncu, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI

Oyuncunun vefatından saatler önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise sevenlerini derinden etkiledi.

45 yaşında aramızdan ayrılan Arslan, tiyatro oyunu için kendisini İstanbul'a davet eden bir izleyicisine "Geliyoruz az kaldı birader…" yanıtını vermişti.

SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI!

Ünlü oyuncunun ani vefatı, başta sanat dünyası olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Çok sayıda meslektaşı, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla duydukları acıyı dile getirerek Arslan'a veda etti.

ACI HABERİ ALAN ÜNLÜ OYUNCULAR TAZİYE EVİNE KOŞTU

'Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının ardından oyuncu dostları taziye için bir araya geldi.

Oyuncu Deniz Çakır'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Selim Bayraktar, Saygın Soysal ve Mehmet Ali Nuroğlu da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

EMEL ÇÖLGEÇEN

Poyraz Karayel'de partneri olarak rol alan Emel Çölgeçen, eski rol arkadaşı için duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

Emel Çölgeçen, paylaştığı fotoğrafa, "Hoşça kal oyun arkadaşım üzgünüm, tarifi yok... Yattığın yer incitmesin seni, çok üzgünüm canım benim." yazarak arkadaşına veda etti.

MEHMET BOZDAĞ

Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı, Film Yapımcısı, Senarist Mehmet Bozdağ,"Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren, geçmiş yıllarda Kuruluş Osman dizimizde Savcı Bey karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

BURAK ÖZÇİVİT

"Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun gardaş"

CEM CÜCENOĞLU

" Seni hep böyle gülerken hatırlayacağım kardeşim. Kelime kalmadı başka."

SELEN SOYDER

"İlk işimde çalıştım ben Görkem ile... Görkem hem iyi bir oyuncu hem de harika bir insandı… Ah Görkem."

CELİL NALÇAKAN

Bir dönem Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı yakın arkadaşı Celil Nalçakan'dan Arslan'a yürek burkan bir veda geldi.

Mesajlarda, Kanbolat Görkem Arslan'ın Nalçakan'a bir fotoğraf gönderdiği ve 'Neredesin balım?' yazdığı görüldü. Mesajı paylaşan Nalçakan altına, 'Bana bunu nasıl yaparsın?' notunu düştü.

IŞIL YÜCESOY

Ah be Görkem'im… "Ah be güzel kardeşim… Ne kadar erken bir veda bu. Ne anıların, ne saygın, ne sevgin, ne 'Yer Gök Aşk'ta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun."

İPEK KARAPINAR

"Güzel kalpli biricik oyun arkadaşım… Ellerim ne yazıyor, kalbim nasıl çarpıyor… Ne kara bir gün. Melek kalpli Kanbom derdim, melek oldun. Yattığın yer incinmesin…"

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

"Çok üzüldüm. Çok erken bir veda. Rabbim mekânını cennet eylesin. Çok güzel bir adamdın, hep öyle hatırlanacaksın."

İLKER KALELİ

"Böyle bir yer işte bu dünya… Geri kalan birkaç sohbet… Hâlâ anlayamıyorum, çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun."

ALMİLA ADA

"Çok erken bir gidiş, çok üzgünüm. Değerli oyun arkadaşım Kanbolat, huzur içinde uyu. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

"Huzurlar içinde uyu kardeşim.."

TUVANA TÜRKAY

EMRE ALTUĞ

OKULLU BİR OYUNCUYDU

4 Kasım 1980 Düzce doğumlu olan Kanbolat Görkem Arslan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunuydu. Aslen Düzceli olan oyuncu, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı.

Kariyerine 2004 yılında 'Çemberimde Gül Oya' dizisiyle adım atan Arslan, 'Hatırla Sevgili' dizisinde canlandırdığı Mahir Çayan karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü oyuncu son dönemde ise tarihi dizilerdeki performansıyla dikkat çekti. 'Kuruluş Osman'da Saru Batu Savcı, 'Destan'da Saltuk Beg ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Gümüştekin karakterlerine hayat verdi.

En son 'Yabani' dizisinde İskender rolüyle izleyici karşısına çıktı.

Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan

