Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan'a son görev!
Sanat dünyasından bir yıldız daha kaydı... Poyraz Karayel'in Sefer'i olarak hafızalarımıza kazınan başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında kalbine yenik düştü. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan oyuncu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
'Poyraz Karayel' dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan, önceki gece yarısı evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Arslan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze programı da netleşti. Oyuncu, bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
SON PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI
Oyuncunun vefatından saatler önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ise sevenlerini derinden etkiledi.
45 yaşında aramızdan ayrılan Arslan, tiyatro oyunu için kendisini İstanbul'a davet eden bir izleyicisine "Geliyoruz az kaldı birader…" yanıtını vermişti.
SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI!
Ünlü oyuncunun ani vefatı, başta sanat dünyası olmak üzere sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Çok sayıda meslektaşı, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla duydukları acıyı dile getirerek Arslan'a veda etti.
ACI HABERİ ALAN ÜNLÜ OYUNCULAR TAZİYE EVİNE KOŞTU
'Poyraz Karayel'in Sefer'i Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının ardından oyuncu dostları taziye için bir araya geldi.