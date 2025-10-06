KAMU İŞ İLANI SON DAKİKA 2025 | En az 38 bin personel alımı açıldı! Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK... İşte başvuru için merak edilenler

ADALET HİZMETLERİNDE 20 BİN KADRO

Adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım süreci başlatıldı. Ayrıca, bin hâkim ve savcı yardımcısı için de süreç resmen başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise hukuk sınıfı subayı alacak ve bu kapsamda 29 subay göreve başlayacak.