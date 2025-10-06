KAMU İŞ İLANI SON DAKİKA 2025 | En az 38 bin personel alımı açıldı! Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK... İşte başvuru için merak edilenler
Kamu sektöründe istihdam seferberliği resmen başladı. Sağlık ve Adalet Bakanlıkları başta olmak üzere pek çok kurum, yıl sonuna kadar on binlerce yeni personeli kadrolarına katacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni atamalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı'ndan adalet sistemine, üniversitelerden kalkınma ajanslarına kadar geniş bir yelpazede personel alımları için ilanlar peş peşe yayımlanıyor.
