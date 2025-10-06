Viral Galeri Viral Liste KAMU İŞ İLANI SON DAKİKA 2025 | En az 38 bin personel alımı açıldı! Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK... İşte başvuru için merak edilenler

Kamu sektöründe istihdam seferberliği resmen başladı. Sağlık ve Adalet Bakanlıkları başta olmak üzere pek çok kurum, yıl sonuna kadar on binlerce yeni personeli kadrolarına katacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni atamalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı'ndan adalet sistemine, üniversitelerden kalkınma ajanslarına kadar geniş bir yelpazede personel alımları için ilanlar peş peşe yayımlanıyor.

Kamu sektöründe uzun süredir beklenen istihdam atağı başladı. Sağlık ve Adalet Bakanlıkları başta olmak üzere çok sayıda kurum yıl sonuna kadar on binlerce yeni personel alımı gerçekleştirecek. 2026 yılı merkezi yönetim bütçe görüşmeleri yaklaşırken 2025 bitmeden yeni kadrolar için ilanlar peş peşe yayımlanıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 18 BİN YENİ PERSONEL

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, bu yıl Sağlık Bakanlığı'na toplam 37 bin kadro tahsis edildiğini, 19 bin sağlıkçının alımının tamamlandığını hatırlatarak şimdi de 18 bin yeni personel için ilana çıkıldığını duyurdu.

İlana göre, 6 bin 445 hemşire, 1.809 ilk ve acil yardım personeli, 1.370 tıbbi sekreter ve binlerce sağlık teknikeri alınacak. Ebe, çocuk gelişimci, diyetisyen ve fizyoterapist gibi farklı branşlardan da atamalar yapılacak.

ADALET HİZMETLERİNDE 20 BİN KADRO

Adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla farklı kategorilerde 20 bin personel alım süreci başlatıldı. Ayrıca, bin hâkim ve savcı yardımcısı için de süreç resmen başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ise hukuk sınıfı subayı alacak ve bu kapsamda 29 subay göreve başlayacak.

2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi'ne öğretmen ve mühendis sınıfı muvazzaf subay adayı temini ile tabip, diş tabibi ve beden eğitimi öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adaylığı başvuruları ise 6 Ekim'de sona erecek.

