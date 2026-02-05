Kalp hastalığında yeni gerçek: Erkekler için risk yaşı kadınlardan 7 yıl daha erken

Östrojen hormonunun koruyucu etkisinin menopozla birlikte azalması, kadınlarda kardiyovasküler riskin daha hızlı artmasına neden olabiliyor. ABD'de ortalama menopoz yaşının 52 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem sonrasında kadınların risk düzeyinin erkeklerle aradaki farkı hızla kapattığı ifade ediliyor.

ERKEN ÖNLEM HAYAT KURTARIYOR

Güncel sağlık kılavuzları, kalp hastalığı risk değerlendirmesinin 40 yaş yerine 30 yaşından itibaren yapılmasını öneriyor.

Özellikle genç erkeklerin 30'lu ve 40'lı yaşlarda düzenli sağlık kontrolüne gitme oranının kadınlara göre daha düşük olması, riskin erken tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Uzmanlara göre kalp sağlığını korumak için temel önlemler şöyle sıralanıyor:

❗Yılda en az bir kez tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümü yaptırmak

❗Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek

❗Düzenli fiziksel aktiviteyi yaşamın parçası haline getirmek

Kalp hastalıklarının uzun yıllar içinde geliştiği gerçeği, erken yaşta alınan önlemlerin hayati önem taşıdığını bir kez daha ortaya koyuyor.