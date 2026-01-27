Kalbiniz uykuda yoruluyor! Gece ışığa maruz kalmanın zararı belli oldu

89 bin kişiyle yapılan ve 9,5 yıl süren araştırma, gece ışıkta uyuyanlarda kalp krizi riskinin yüzde 47, kalp yetmezliği riskinin ise yüzde 56 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre uyuduğunuz ortamı karanlık tutmak kalp sağlığı için basit ama etkili bir adım olabilir.

Uyku sadece dinlenmek değildir. Vücudun kendini onardığı, hormonların dengelendiği ve kalbin de toparlandığı bir süreçtir. Ancak yeni bir araştırma, uyku sırasında maruz kalınan ışığın bu dengeyi bozabileceğini gösteriyor.

13 Milyon Saatlik Veri İncelendi JAMA Network dergisinde yayımlanan çalışmada 41 yaş üstü yaklaşık 89 bin kişi takip edildi. Katılımcılar gece boyunca bileklerine takılan sensörlerle ışık seviyesine göre ölçüldü. Araştırma 9,5 yıl sürdü ve yaklaşık 13 milyon saatlik veri analiz edildi. Katılımcılar, gece maruz kaldıkları ışık miktarına göre gruplara ayrıldı.

Işıklı Ortamda Uyuyanlarda Risk Daha Yüksek Tam karanlıkta uyuyanlarla karşılaştırıldığında, en parlak ortamda uyuyanlarda risk belirgin şekilde arttı. Koroner arter hastalığı riski yüzde 32 Kalp krizi riski yüzde 47 Kalp yetmezliği riski yüzde 56 Ritim bozukluğu riski yüzde 32 İnme riski yüzde 28

Bu oranlar; sigara, alkol, beslenme, fiziksel aktivite, uyku süresi ve genetik faktörler hesaba katıldıktan sonra da değişmedi. Araştırmacılar, gece ışığa maruz kalmanın 40 yaş üstü yetişkinler için önemli bir risk faktörü olabileceğini vurguladı.