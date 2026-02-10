Kahramanmaraş demir ağlarla örülüyor: Saatte 200 km hıza sahip! İşte duraklar

"SANAYİ, TARIM VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Projenin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünün limanlara demiryolu ile taşınması planlanıyor. Bu sayede lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve üreticilerin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Bölgedeki demir ve krom cevherlerinin de demiryolu ile İskenderun Limanı'na taşınması planlanıyor. Proje ile Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında lojistik merkezlerden biri haline gelmesi amaçlanıyor.

Bakan Uraloğlu, değerlendirmesinde "Demiryolu altyapısını güçlendirerek sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız. Uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Demiryolunun güçlenmesiyle karayolu üzerindeki ağır taşıt trafiği de azalacak. Bu sayede şehir içi ve bölgesel ulaşım üzerindeki yük hafilerken Kahramanmaraş'ın güçlenen lojistik altyapısı yeni sanayi yatırımlarını ve depo-lojistik tesislerini de şehre çekecek." dedi.