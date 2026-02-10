CANLI YAYIN
Kahramanmaraş demir ağlarla örülüyor: Saatte 200 km hıza sahip! İşte duraklar

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş hızlı tren projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep bağlantılı 49 kilometrelik hat ile şehrin Doğu Akdeniz limanlarına demiryolu erişimi sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş'ı bölgesel ticaret ve ulaşım ağlarına bağlayacak hızlı tren hattı için proje sürecini sürdürüyor. Gaziantep Nurdağı merkezli planlanan bağlantı, devam eden hızlı tren hatlarıyla entegre edilerek lojistik ve sanayi taşımacılığında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Proje tamamlandığında bölgenin ihracat ve üretim gücüne doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

GAZİANTEP ÜZERİNDEN BAĞLANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş'a uzanacak hızlı tren hattı için proje çalışmalarını sürdürüyor. Planlanan hat, Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi ile entegre edilerek bölgesel demiryolu ağının önemli parçalarından biri olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeye ilişkin değerlendirmesinde "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre edeceğiz." dedi.

HAT TOPLAM 49 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Bakan Uraloğlu, Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının toplam 49 kilometre uzunluğunda planlandığını açıkladı. Hem yolcu hem yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağını vurguladı. Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında Nurdağ-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı'nın, yapımı planlanan 235 kilometrelik Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne bağlanacağını dile getirdi. Açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının proje çalışmalarına devam ediyoruz. Proje çalışmalarını tamamladıktan sonra yatırım programına alarak yapım çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz. Hat ile hem yolcu hem yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağız."

DOĞU AKDENİZ LİMANLARINA DEMİRYOLU BAĞLANTISI GÜÇLENECEK

Planlanan hızlı tren bağlantısının, yapımı süren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre şekilde çalışacağı bildirildi. Proje kapsamında hat; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli sistemle inşa edilecek.

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hattı hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun şekilde inşa edeceğiz, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hatla Kahramanmaraş'ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve şehri, Türkiye'nin lojistik ağında daha güçlü bir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nurdağı üzerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre etmeyi hedefliyoruz."

"SANAYİ, TARIM VE LOJİSTİK SEKTÖRÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Projenin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemeleri başta olmak üzere birçok ürünün limanlara demiryolu ile taşınması planlanıyor. Bu sayede lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve üreticilerin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Bölgedeki demir ve krom cevherlerinin de demiryolu ile İskenderun Limanı'na taşınması planlanıyor. Proje ile Kahramanmaraş'ın Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında lojistik merkezlerden biri haline gelmesi amaçlanıyor.

Bakan Uraloğlu, değerlendirmesinde "Demiryolu altyapısını güçlendirerek sanayi, tarım ve lojistik sektörlerine güç katacağız. Uzun vadede istihdama ve bölgesel kalkınmaya güçlü katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz. Demiryolunun güçlenmesiyle karayolu üzerindeki ağır taşıt trafiği de azalacak. Bu sayede şehir içi ve bölgesel ulaşım üzerindeki yük hafilerken Kahramanmaraş'ın güçlenen lojistik altyapısı yeni sanayi yatırımlarını ve depo-lojistik tesislerini de şehre çekecek." dedi.

YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİNİN YAPILDIĞI GÜZERGAHLAR

Türkiye'de yüksek hızlı tren (YHT) hizmeti verilen hatlar arasında Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Karaman, İstanbul-Konya, İstanbul-Karaman, Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ve Sivas-İstanbul güzergahları yer alıyor. Bu hatlar, şehirler arası yolculuklarda hızlı, rahat ve maliyet açısından avantajlı bir ulaşım seçeneği sağlıyor.

Hat Duraklar Seyahat Süresi
Ankara - İstanbul Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı Söğütlüçeşme: 4 sa 30 dk / Halkalı: 5 sa 10 dk
Ankara - Eskişehir Eryaman, Polatlı 1 sa 21 dk
Ankara - Konya Eryaman, Polatlı, Selçuklu 1 sa 45 dk
Ankara - Karaman Eryaman, Polatlı, Konya, Çumra 2 sa 39 dk
İstanbul - Konya Söğütlüçeşme, Pendik, İzmit, Eskişehir, Selçuklu 4 sa 50 dk
İstanbul - Karaman Halkalı, Söğütlüçeşme, Eskişehir, Konya, Çumra 6 sa 35 dk
Eskişehir - İstanbul Bozüyük, Bilecik, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme 3 sa 10 dk
Ankara - Sivas Kırıkkale, Yozgat, Yıldızeli 2 sa 40 dk
Sivas - İstanbul Ankara, Eskişehir, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme 6 sa 55 dk
YAPIMI SÜREN YÜKSEK HIZLI TREN PROJELERİ

Yüksek hızlı tren altyapısının genişletilmesi için Türkiye genelinde çok sayıda yüksek standartlı demiryolu projesinde çalışmalar sürüyor. Bandırma-Bursa-Osmaneli, Polatlı-Menemen, Karaman-Ulukışla, Mersin-Adana-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Sivas-Erzincan ve Delice-Çorum hatlarının tamamlanmasıyla YHT ağının 2027'ye kadar 4 bin 122 kilometreye ulaşması, yolcu ve yük taşımacılığında ciddi zaman avantajı sağlanması planlanıyor.

Proje / Hat Açılış Hedefi Hat Uzunluğu İstasyon Maksimum Hız Kapsadığı İller Güncel Durum Ek Bilgi
Bandırma - Bursa - Osmaneli 2026 (Bursa – Osmaneli kesimi) 201 km 9 200 km/sa Balıkesir, Bursa, Bilecik Zorlu arazi koşulları nedeniyle gecikme yaşandı Bursa - İstanbul 2 saat 15 dk
Polatlı - Menemen 2026 – 2027 508 km 10 200 km/sa Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, İzmir %63 fiziki ilerleme sağlandı Ankara - İzmir 3 saat 30 dk
Karaman - Ulukışla 2027 135 km 3 200 km/sa Karaman, Konya, Niğde %92 fiziki ilerleme seviyesinde Seyahat süresi 50 dk
Mersin - Adana - Gaziantep 2028 313 km 11 160 – 200 km/sa Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep %80 – %98 arası ilerleme Seyahat süresi 2 saat 15 dk
Yerköy - Kayseri 2028 142 km 4 250 km/sa Yozgat, Kayseri Yapım çalışmaları devam ediyor Ankara - Kayseri 1 saat 45 dk
Sivas - Erzincan 2028 24 km 200 km/sa Sivas, Erzincan İlk etap saha çalışmaları sürüyor Şehir geçiş hattı yapımı sürüyor
Delice - Çorum 2029 120 km 3 200 km/sa Kırıkkale, Çorum Yapım süreci devam ediyor Yer teslimi tamamlandı
