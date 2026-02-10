Kahramanmaraş demir ağlarla örülüyor: Saatte 200 km hıza sahip! İşte duraklar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş hızlı tren projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep bağlantılı 49 kilometrelik hat ile şehrin Doğu Akdeniz limanlarına demiryolu erişimi sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında kapasitenin artırılması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahramanmaraş'ı bölgesel ticaret ve ulaşım ağlarına bağlayacak hızlı tren hattı için proje sürecini sürdürüyor. Gaziantep Nurdağı merkezli planlanan bağlantı, devam eden hızlı tren hatlarıyla entegre edilerek lojistik ve sanayi taşımacılığında yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor. Proje tamamlandığında bölgenin ihracat ve üretim gücüne doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.
GAZİANTEP ÜZERİNDEN BAĞLANACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş'a uzanacak hızlı tren hattı için proje çalışmalarını sürdürüyor. Planlanan hat, Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi ile entegre edilerek bölgesel demiryolu ağının önemli parçalarından biri olacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeye ilişkin değerlendirmesinde "Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre edeceğiz." dedi.
HAT TOPLAM 49 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA
Bakan Uraloğlu, Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının toplam 49 kilometre uzunluğunda planlandığını açıkladı. Hem yolcu hem yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağını vurguladı. Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında Nurdağ-Kahramanmaraş Hızlı Tren Hattı'nın, yapımı planlanan 235 kilometrelik Malatya-Narlı-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne bağlanacağını dile getirdi. Açıklamasının devamında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Toplam 49 kilometre uzunluğunda planladığımız Nurdağ-Kahramanmaraş hızlı tren bağlantısının proje çalışmalarına devam ediyoruz. Proje çalışmalarını tamamladıktan sonra yatırım programına alarak yapım çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz. Hat ile hem yolcu hem yük taşımacılığında önemli bir kapasite artışı sağlayacağız."
DOĞU AKDENİZ LİMANLARINA DEMİRYOLU BAĞLANTISI GÜÇLENECEK
Planlanan hızlı tren bağlantısının, yapımı süren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile entegre şekilde çalışacağı bildirildi. Proje kapsamında hat; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli sistemle inşa edilecek.
Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hattı hem yolcu hem de yük taşımacılığına uygun şekilde inşa edeceğiz, saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hatla Kahramanmaraş'ın üretim potansiyelini daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve şehri, Türkiye'nin lojistik ağında daha güçlü bir konuma yükseltmeyi amaçlıyoruz. Nurdağı üzerinden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı bağlantısıyla Kahramanmaraş'ı, Doğu Akdeniz limanlarına ve ana ticaret koridorlarına entegre etmeyi hedefliyoruz."