"Kafalar" dağıldı mı? Fatih Yasin'den net açıklama
YouTube'da Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile simgeleşen 'Kafalar' grubu hakkında sosyal medyada yankılanan "ayrılık" iddiaları doğru çıktı.Takipçilerin merakla beklediği açıklama, grubun sevilen ismi Fatih Yasin'den geldi.
Türkiye'de dijital içerik üretimi denildiğinde akla gelen ilk ekiplerden biri olan Kafalar grubu hakkında bir süredir kulislerde konuşulan ayrılık iddiaları, nihayet netlik kazandı.
Milyonlarca takipçisi bulunan ekibin üyelerinden Fatih Yasin, kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamayla hayranlarını üzen gerçeği paylaştı: Kafalar artık eski düzeninde devam etmeyecek.
"ANİ BİR KARAR DEĞİL"
Son dönemde içerik üretimindeki gözle görülür düşüş ve üyelerin bireysel projelere odaklanması, "Kafalar dağıldı mı?" sorularını beraberinde getirmişti. Kişisel YouTube kanalından bu kararın ani olmadığını, problemlerin uzun süredir biriktiğini belirken Yasin, şu ifadeleri kullandı:
''Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı? Bunların hepsi birer soru işareti. Bunların inanın cevabını ben de merak ediyorum. Tartışmak lazım konuşmak lazım. Biz konuşmaya çalıştık ama konuşulmuyor. Konuşmaya çalıştığın zaman bütün eski defterler bir anda açılınca konu çok fazla uzuyor. E doğal olarak böyle patlaklar vermeye başlıyor, bir anda tartışma çıkıyor, hararetleniyor.
32 YILLIK BİR KİMLİK: "KAFALAR BENİ VAR ETTİ"
YouTube'da yayınladıkları kışkırtma, "24 Saat Challenge" ve eğlence videolarıyla bir neslin büyümesine tanıklık eden ekipte, Fatih Yasin hem kamera önünde hem de arka planda büyük emek verdiğini vurguladı.
32 yaşına geldiğini ve kendisini bildi bileli "Kafalar" markasının bir parçası olduğunu söyleyen ünlü içerik üreticisi, markanın üzerindeki baskılara da dikkat çekti:
"Kafalar çok büyük bir markaydı. Beni Kafalar var etti, şu an ne yaşıyorsam onun sayesinde. Son zamanlarda linçler yedik, ekmeğimizle çok oynandı. Mücadele ettiğimiz şeylerin üstesinden gelmek kolay değil."
Dün yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düşen Yasin, bugün de Instagram hesabından duygularını paylaştı:
Bilal Hancı ve Atakan Özyurt'un konuya ilişkin sessizliği sürerken, sosyal medya kullanıcıları "Bir devir kapandı" yorumlarında birleşti.
Grup Üyeleri: Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin
Ana Tema: Eğlence, Vlog, Yarışma
Durum Eski düzende devam etmeyecek