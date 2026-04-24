"Kafalar" dağıldı mı? Fatih Yasin'den net açıklama

"ANİ BİR KARAR DEĞİL"

Son dönemde içerik üretimindeki gözle görülür düşüş ve üyelerin bireysel projelere odaklanması, "Kafalar dağıldı mı?" sorularını beraberinde getirmişti. Kişisel YouTube kanalından bu kararın ani olmadığını, problemlerin uzun süredir biriktiğini belirken Yasin, şu ifadeleri kullandı:

''Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı? Bunların hepsi birer soru işareti. Bunların inanın cevabını ben de merak ediyorum. Tartışmak lazım konuşmak lazım. Biz konuşmaya çalıştık ama konuşulmuyor. Konuşmaya çalıştığın zaman bütün eski defterler bir anda açılınca konu çok fazla uzuyor. E doğal olarak böyle patlaklar vermeye başlıyor, bir anda tartışma çıkıyor, hararetleniyor.