Kadınlar geceleri neden daha çok terler? Uyku kalitesini artıran yöntemler

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 18:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gece ter içinde uyanmak yalnızca ortam sıcaklığıyla açıklanmıyor. Uzmanlara göre hormon dengesi, stres ve vücut ısısı ritmi bu sorunun temel nedenleri arasında yer alıyor. Kadınlarda daha sık görülen bu durum, uyku kalitesini doğrudan düşürüyor. Peki gece terlemeleri nasıl önlenir, ideal oda sıcaklığı kaç olmalı? İşte uzman açıklamaları…

Sabaha karşı terleme ve ani uyanma sorunu, vücut ısısı kontrolündeki biyolojik farklılıklarla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, özellikle kadınlarda hormon dalgalanmaları ve stres hormonunun etkisiyle bu durumun daha sık yaşandığını belirtiyor. Gece terlemeleri nedeniyle uyku bölünüyor, dinlenme kalitesi düşüyor ve gün içi performans olumsuz etkileniyor.

VÜCUT ISISI DENGESİ GECE NEDEN BOZULUR? Uyku sırasında vücut doğal olarak serinler. Bu süreçte yaşanan aksaklıklar gece terlemelerine yol açar. Huff Post haberine göre araştırmalar, kadınların akşam saatlerinde vücut sıcaklığının daha erken düştüğünü ve bu nedenle gece sıcaklık artışlarından daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Kadınlarda çekirdek vücut sıcaklığının daha hassas olması, çevresel sıcaklık değişimlerinin daha yoğun hissedilmesine neden oluyor. Bu da özellikle gece saatlerinde ani ısınma hissini artırıyor.

HORMONLAR SICAK BASMASINI NASIL TETİKLİYOR? Hormonlar, vücudun ısı yönetiminde belirleyici rol oynar. Özellikle kadınlarda bu denge daha hassastır. Endokrinolog Dr. Renee Young, östrojen ve progesteron gibi hormonlarun, beynin vücut sıcaklığını düzenlemesinde merkezi bir rol oynadığını belirtti. "En ufak dalgalanmalar bile vücudu soğumaya ihtiyaç duyduğunu düşünmeye sevk edebilir. Bu durum genellikle, özellikle geceleri, sıcak basması veya ani terleme nöbeti şeklinde kendini gösterir." dedi. Bu belirtilerin yalnızca menopoz dönemine özgü olmadığının; farklı yaş gruplarında da görülebileceğinin altını çizdi.

STRES SEVİYESİ GECE TERLEMESİNİ ARTIR Uyku kalitesini etkileyen bir diğer faktör ise stres. Diyetisyen Dr. Colleen Fogarty-Draper, bunun sadece hormonlarla ilgili olmadığını söyledi. "Orta yaşlı kadınların stres eşiği genellikle daha düşüktür. Özellikle normal ritimlerini takip etmediklerinde, yüksek kortizol seviyeleri uykuyu bozabilir ve aşırı ısınmayı daha da kötüleştirebilir," diye belirtti. Yüksek kortizol seviyesi, vücudun gece boyunca dinlenmesini zorlaştırıyor ve sık uyanmalara yol açıyor.

ODA SICAKLIĞI UYKU KALİTESİNİ BELİRLİYOR Uzmanlar, sağlıklı bir uyku için yatak odası sıcaklığının 16-18°C aralığında tutulmasını öneriyor. Daha sıcak ortamlar, vücudun soğuma sürecini zorlaştırarak terlemeyi artırıyor. Hafif kıyafetler ve ince yatak takımları bu süreci destekliyor.

SOĞUK DUŞ ÇÖZÜM OLMAYABİLİR Gece terlemesini azaltmak için yapılan bazı alışkanlıklar ters etki yaratabiliyor. Doktor Hana Patel, "Soğuk duş, vücudunuzun tepki olarak daha fazla ısı üretmesine neden olabilir." diye uyardı. Sıcak duştan sonraki soğuma döneminin beyninize uyku zamanının geldiğini söylediğini belirtti.