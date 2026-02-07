Kadın Kral bu akşam atv ekranlarında! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

CANLI YAYIN
Gerçek olaylardan esinlenen Kadın Kral, Batı Afrika'nın tamamı kadınlardan oluşan savaşçı birliği Agojie'nin mücadelesini konu alıyor. Viola Davis'in başrolünde yer aldığı yapım, 18. yüzyıl Dahomey Krallığı'nda geçen hikayesiyle bu akşam saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Tarihi bir döneme ışık tutan Kadın Kral (The Woman King), bu akşam saat 20.00'de ATV'de yayınlanacak. Film, Batı Afrika'da hüküm süren Dahomey Krallığı'nın kadın savaşçılarını merkeze alıyor ve gerçek olaylardan ilham alan hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

🛡️KADIN KRAL FİLMİ KONUSU

Film, 18. ve 19. yüzyıllar arasında Dahomey Krallığı'nı koruyan Agojie adlı kadın savaşçı birliğini anlatıyor. Bu birlik yalnızca askeri bir güç değil, aynı zamanda krallığın güvenliğini sağlayan temel yapı olarak öne çıkıyor. Hikayede iki isim merkezde yer alıyor:

General Nanisca: Birliğin lideri ve stratejik kararların sorumlusu.

Nawi: Zorlu eğitimden geçen genç bir savaşçı adayı.

Agojie savaşçıları, dönemin sömürge baskısı ve rakip krallıklarla yaşanan çatışmalarla karşı karşıya kalıyor. Aynı zamanda krallık içindeki siyasi gerilimler de hikâyenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

👥KADIN KRAL OYUNCULARI

Filmin başrolünde Oscar ödüllü Viola Davis bulunuyor. Oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Viola Davis – General Nanisca

Thuso Mbedu – Nawi

Lashana Lynch – Izogie

Sheila Atim – Amenza

John Boyega – Kral Ghezo

Hero Fiennes Tiffin – Santo Ferreira

Jordan Bolger – Malik

🎥 ÇEKİM SÜRECİ VE MEKANLAR

Çekimler 2021'in son aylarında başladı ve 2022'nin başlarında tamamlandı. Hikaye Benin'de geçmesine rağmen prodüksiyon için Güney Afrika tercih edildi. Özellikle KwaZulu-Natal bölgesi, Durban çevresindeki ormanlık alanlar, nehirler ve geniş düzlükler çekimlerde kullanıldı. Bu doğal alanlar, 1800'lü yılların Afrika atmosferini yansıtmak amacıyla seçildi.