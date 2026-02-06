Kadim metinlerde deprem: İslam alimleri asırlardır ne söylüyordu?
Deprem, Kur'an ve hadislerde yalnızca bir yer hareketi olarak ele alınmaz. İslam kaynaklarında bu tür sarsıntılar, insanı düşünmeye sevk eden bir uyarı ve sorumluluk hatırlatması olarak yorumlanır. İslam alimleri, depremleri kimi zaman bir imtihan, kimi zaman ilahi kudretin yeryüzündeki bir tecellisi olarak değerlendirmiştir.
Kur'an-ı Kerim'de deprem ve sarsıntı kavramları farklı bağlamlarda yer alır. Bazı ayetlerde bu durum, geçmiş kavimlerin yaşadığı helak kıssalarıyla anlatılırken, bazı bölümlerde kıyamet sahnesinin bir parçası olarak tasvir edilir. Hadislerde ise hem yaşanmış olaylara hem de ahir zamana dair uyarılara yer verilir.
KUR'AN'DA ZELZELE
İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Kaya'nın "Kur'an Açısından Deprem Olgusu" adlı çalışmasına göre, Kur'an'da deprem temasının en belirgin şekilde yer aldığı bölüm ez-Zelzele (Zilzâl) Suresi'dir. Bu surede, kıyamet günü yaşanacak büyük sarsıntı ve insanın bu manzara karşısındaki şaşkınlığı dikkat çekici bir dille anlatılır.
"Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında; Ve yer ağırlıklarını dışarı attığında; Ve insan, "Ne oluyor buna!" dediğinde; O gün yer, bütün haberlerini rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır." (Zilzâl Suresi 1-5. Ayet: Diyanet)
Diyanet tefsirinde bu ayetlerin, kıyamet sahnesini tasvir ederken insanı da dünyadaki sorumluluklarıyla yüzleştirdiği ifade edilir. Bu bağlamda deprem, sadece fiziki bir olay değil, hesap bilincini diri tutan bir hatırlatma olarak ele alınır.
HADİSLERDE DEPREM: YAŞANMIŞ OLAYLAR VE KIYAMET VURGUSU
Hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber döneminde yaşanan bazı sarsıntılara dair rivayetler yer alır. Bunlardan birinde, Hz. Peygamber'in sahabeyle birlikte bulunduğu sırada Nur Dağı'nın sallandığı, bunun üzerine dağa hitaben "Ey Uhud, sakin ol! Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddîk ve iki şehit var" buyurduğu aktarılır. (Buhârî, "Aṣḥâbü'n-nebî", 5; Tirmizî, "Menâḳıb", 18; Müsned, III, 112). Bu rivayet, depremlerin Allah'ın kudretiyle ilişkilendirildiğini gösteren örnekler arasında yer alır.