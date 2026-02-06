Kadim metinlerde deprem: İslam alimleri asırlardır ne söylüyordu?

Hadislerde dikkat çeken bir diğer husus ise depremlerin kıyamet alametleri arasında sayılmasıdır. Bazı sahih rivayetlerde, zaman ilerledikçe sarsıntıların artacağına işaret edilir. Ebû Hüreyre'nin aktardığı bir hadiste, ilmin azalması, zamanın bereketinin kalkması ve depremlerin çoğalması kıyamete yakın gelişmeler arasında zikredilir.

Bu yaklaşım, depremlerin İslam düşüncesinde yalnızca doğal bir afet olarak görülmediğini ortaya koyar. Alimler, bu tür olayların insanı acziyetini fark etmeye, Allah'a yönelmeye ve dua etmeye sevk ettiğini vurgular. Hadislerde sarsıntılar karşısında dua ve istiğfar tavsiyelerinin yer alması da bu anlayışın bir parçası olarak değerlendirilir.

SARSILMAK BAZEN MECAZDIR Kur'an'da geçen "sarsılma" ifadeleri her zaman yer kabuğundaki hareketi anlatmaz. Bazı ayetlerde bu kelime, insanın ruhsal ve toplumsal olarak yaşadığı ağır imtihanları betimlemek için kullanılır. Bakara Suresi'nin 214. ayetinde geçen "öyle sarsıldılar ki…" ifadesi, müminlerin maruz kaldığı zorlukları ve sabır sınavını anlatan güçlü bir mecaz olarak yorumlanır.

"Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler, "Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?" demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır." (Bakara Suresi 214. Ayet: Diyanet)