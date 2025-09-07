İzmir'deki dehşette yeni görüntüler! Eğitim uçağının düştüğü anlar ortaya çıktı
İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 Eylül çarşamba günü Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı mısır tarlasına düşmüştü. Korkunç kazada pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybetmişti. O korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Eğitim uçağının düşme anları anbean kameraya yansırken vatandaşların çığlıkları duyuldu.
Giriş Tarihi: 07.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:22