Viral Galeri Viral Liste İzmir'deki dehşette yeni görüntüler! Eğitim uçağının düştüğü anlar ortaya çıktı

İzmir'deki dehşette yeni görüntüler! Eğitim uçağının düştüğü anlar ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 Eylül çarşamba günü Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı mısır tarlasına düşmüştü. Korkunç kazada pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybetmişti. O korkunç kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Eğitim uçağının düşme anları anbean kameraya yansırken vatandaşların çığlıkları duyuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 07.09.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:22
İzmir’deki dehşette yeni görüntüler! Eğitim uçağının düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anı kameraya yansıdı.

İzmir’deki dehşette yeni görüntüler! Eğitim uçağının düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

3 Eylül Çarşamba günü sabah saat 08.39'da Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, saat 08.50 sıralarında Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

İZMİR'DEKİ UÇAK KAZASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!
İzmir’deki dehşette yeni görüntüler! Eğitim uçağının düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve belediyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir’deki dehşette yeni görüntüler! Eğitim uçağının düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

GENÇ PİLOTTAN ACI HABER

Uçağın düştüğünün belirlendiği bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi.

İzmir’deki dehşette yeni görüntüler! Eğitim uçağının düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Hatipoğlu'nun cenazesi, 4 Eylül Perşembe günü ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyrekli Köy Mezarlığı'na defnedildi.

SON DAKİKA