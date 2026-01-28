CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İyi bir uykunun sırrı yastığınızda değil! Gün içinde yaşadıklarınız geceyi etkiliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İyi bir uyku yalnızca konforlu bir yastık ya da kaliteli bir yatakla sağlanmaz. Uzmanlara göre iyi uykunun anahtarı; sabit uyku saatleri, sabah gün ışığı, gün içi hareket, akşam ekran sınırlaması ve hafif beslenmede saklı. Geceyi düzeltmek isteyenlerin önce gündüz alışkanlıklarına bakması gerekiyor.

İyi bir uykunun sırrı yastığınızda değil! Gün içinde yaşadıklarınız geceyi etkiliyor

Pek çok kişi uykusuzluğu yatağına ya da yastığına bağlar. Oysa uzmanlar, kaliteli uykunun temellerinin sabah atıldığını söylüyor. Gün içinde yapılan küçük ama düzenli alışkanlıklar, geceyi ya dinlendirici kılıyor ya da bölünmüş bir uykuya mahkum ediyor.

İyi bir uykunun sırrı yastığınızda değil! Gün içinde yaşadıklarınız geceyi etkiliyor

Saatinizi Sabitleyin

Uyku düzeni, biyolojik saatin en güçlü belirleyicisidir. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak vücudun ritmini dengeler. Hafta sonu dahil bu düzen korunduğunda, uykuya dalma süresi kısalır. Gece uyanmaları azalır. Vücut ne zaman dinleneceğini öğrenir.

İyi bir uykunun sırrı yastığınızda değil! Gün içinde yaşadıklarınız geceyi etkiliyor

Saatinizi Sabitleyin

Uyku düzeni, biyolojik saatin en güçlü belirleyicisidir. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak vücudun ritmini dengeler. Hafta sonu dahil bu düzen korunduğunda, uykuya dalma süresi kısalır. Gece uyanmaları azalır. Vücut ne zaman dinleneceğini öğrenir.

İyi bir uykunun sırrı yastığınızda değil! Gün içinde yaşadıklarınız geceyi etkiliyor

Akşam Ekranlarını Azaltın

Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık melatonin üretimini baskılar. Beyin hala gündüz olduğunu sanır. Bu nedenle yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımını sınırlamak önemlidir. Loş bir ortam, zihne dinlenme sinyali verir.

İyi bir uykunun sırrı yastığınızda değil! Gün içinde yaşadıklarınız geceyi etkiliyor

Akşam Ekranlarını Azaltın

Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık melatonin üretimini baskılar. Beyin hala gündüz olduğunu sanır. Bu nedenle yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımını sınırlamak önemlidir. Loş bir ortam, zihne dinlenme sinyali verir.

İyi bir uykunun sırrı yastığınızda değil! Gün içinde yaşadıklarınız geceyi etkiliyor

Stresi Yatmadan Önce Bırakın

Gün boyu biriken zihinsel yük gece ortaya çıkar. Bu yüzden uyku öncesinde kısa bir rahatlama rutini oluşturmak faydalıdır. Hafif esneme hareketleri, sıcak bir duş ya da nefes egzersizleri bedeni gevşetir. Zihin yavaşlar. Uyku daha doğal gelir.

İyi bir uykunun sırrı yastığınızda değil! Gün içinde yaşadıklarınız geceyi etkiliyor

İyi uyku tesadüf değildir. Yastık seçimi önemlidir ama yeterli değildir. Asıl belirleyici olan, sabah başlayan ve akşama kadar süren günlük ritimdir. Küçük alışkanlık değişiklikleriyle daha derin ve kesintisiz bir uyku mümkün.

Mobil uygulamalarımızı indirin