İyi bir uykunun sırrı yastığınızda değil! Gün içinde yaşadıklarınız geceyi etkiliyor

İyi bir uyku yalnızca konforlu bir yastık ya da kaliteli bir yatakla sağlanmaz. Uzmanlara göre iyi uykunun anahtarı; sabit uyku saatleri, sabah gün ışığı, gün içi hareket, akşam ekran sınırlaması ve hafif beslenmede saklı. Geceyi düzeltmek isteyenlerin önce gündüz alışkanlıklarına bakması gerekiyor.

Pek çok kişi uykusuzluğu yatağına ya da yastığına bağlar. Oysa uzmanlar, kaliteli uykunun temellerinin sabah atıldığını söylüyor. Gün içinde yapılan küçük ama düzenli alışkanlıklar, geceyi ya dinlendirici kılıyor ya da bölünmüş bir uykuya mahkum ediyor.

Saatinizi Sabitleyin Uyku düzeni, biyolojik saatin en güçlü belirleyicisidir. Her gün aynı saatte yatıp kalkmak vücudun ritmini dengeler. Hafta sonu dahil bu düzen korunduğunda, uykuya dalma süresi kısalır. Gece uyanmaları azalır. Vücut ne zaman dinleneceğini öğrenir.

Akşam Ekranlarını Azaltın Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarından yayılan mavi ışık melatonin üretimini baskılar. Beyin hala gündüz olduğunu sanır. Bu nedenle yatmadan en az bir saat önce ekran kullanımını sınırlamak önemlidir. Loş bir ortam, zihne dinlenme sinyali verir.